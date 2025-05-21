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Найди свой остров: 5 тихих уголков Греции, в которых влюбляешься

2:38
Туризм

Греческое лето — это не только Санторини и Миконос. За пределами известных туристических маршрутов прячутся настоящие сокровища — острова, где отдых обретает глубину, ритм замедляется, а каждый день наполнен подлинным смыслом. Именно такие места мы собрали в этом обзоре: менее популярные, но по-своему уникальные.

Греция, острова
Фото: commons.wikimedia.org by Koppi2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, острова

Почему стоит выбрать "непопсовый" остров?

Меньше людей — больше пространства для себя. Здесь ещё живы местные традиции, цены не кусаются, пляжи свободны, а разговоры в таверне тёплые и настоящие.

Вы можете гулять по тропам без толпы, открывать нетронутые бухты, и снимать не открытки — а живые воспоминания.

Такой отдых становится более личным, более настоящим.

Китира — остров контрастов

Затерянный между Эгейским и Ионическим морями, Китира сочетает в себе дикую природу, каньоны, водопады и старинные деревушки.

Идеален для влюблённых, ценителей тишины и тех, кто жаждет настоящего погружения. Обязательно стоит увидеть Милопотамос, гавань Авлемона и старинные византийские церкви.

Хиос — вкус истории

Большой, мощный и очень аутентичный. Родина мастики и средневековых деревень. Здесь хорошо тем, кто любит насыщенные впечатления: от кулинарии до архитектуры.

Пляжи с вулканическим песком и особая кухня делают его идеальным для семей и любознательных.

Сикинос — остров без шума

Маленький, тихий, сдержанный. Здесь нет спешки, а жизнь течёт по своим правилам. Идеален для цифрового детокса, пеших прогулок и внутреннего перезагрузки.

Невероятно красива его Страна, а винодельни острова точно заслуживают внимания.

Фолегандрос — эстетика и уединение

Атмосферный и живописный, он буквально создан для фотосессий и романтики. Его столица, построенная на краю утёса, — одна из самых эффектных в Кикладах.

Скальные пляжи, прогулки на лодках, драматические пейзажи — всё для тех, кто ищет необычное.

Скирос — зелёная душа Спорад

Остров противоположностей: сосновые леса на севере и открытые пляжи на юге. Здесь живут редкие миниатюрные скиросские пони, а Страна с её кикладскими чертами полна очарования.

Подходит для спокойного семейного отдыха, наблюдения за природой и тихих прогулок.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией, расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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