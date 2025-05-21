Дикий, пустынный, идеальный: этот пляж не найдёшь случайно — и слава богу

Иногда для настоящего счастья нужно совсем немного — поворот с асфальта, пара километров по грунтовке и один пляж, который западает в душу. Именно так начинается дорога к Циларосу — укромному уголку на острове Эвбея, о котором местные говорят с особой теплотой.
Рядом с городком Кими, вдали от туристических толп, скрывается пляж, который местные годами держали в секрете.
Здесь нет шезлонгов и громкой музыки, нет торговцев мороженым — и это главное преимущество.
Взамен ты получаешь дикую природу, кристально чистую воду и тишину, которую нарушает только плеск волн.
Добраться до Тσίлароса можно на машине: дорога до определённого момента асфальтирована, а затем — живописный участок по грунтовке.
И вот, за поворотом открывается картина, которую не забудешь: бирюзовое море, изрезанный берег, песок, окружённый скалами и кустарниками.
Это место ценят те, кто ищет не просто отпуск, а перезагрузку.
Тем, кто устал от ритма города.
Тем, кто хочет посидеть в одиночестве и послушать тишину.
Тем, кто приезжает всей семьёй и хочет показать детям, что море — это не только зонтики и сувениры.
"Это не просто пляж. Это место, где тело отдыхает, а душа просыпается".
Здесь легко влюбиться — в пейзаж, в атмосферу, в чувство, что ты наконец-то на своём месте. Пляж дарит ощущение, будто всё вокруг создано только для тебя.
Эвбе́я (греч. Εύβοια) — остров Греции в Эгейском море. Это второй по величине после Крита остров в Греции. Наивысшего расцвета Эвбея достигла во времена ранней античности. В настоящее время известна как курорт.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.