Дикий, пустынный, идеальный: этот пляж не найдёшь случайно — и слава богу

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иногда для настоящего счастья нужно совсем немного — поворот с асфальта, пара километров по грунтовке и один пляж, который западает в душу. Именно так начинается дорога к Циларосу — укромному уголку на острове Эвбея, о котором местные говорят с особой теплотой.

Фото: commons.wikimedia.org by Henkgron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Греция, Эвбея

Где время замирает

Рядом с городком Кими, вдали от туристических толп, скрывается пляж, который местные годами держали в секрете.

Здесь нет шезлонгов и громкой музыки, нет торговцев мороженым — и это главное преимущество.

Взамен ты получаешь дикую природу, кристально чистую воду и тишину, которую нарушает только плеск волн.

Дорога в никуда — и вдруг рай

Добраться до Тσίлароса можно на машине: дорога до определённого момента асфальтирована, а затем — живописный участок по грунтовке.

И вот, за поворотом открывается картина, которую не забудешь: бирюзовое море, изрезанный берег, песок, окружённый скалами и кустарниками.

Пляж не для всех — пляж для тебя

Это место ценят те, кто ищет не просто отпуск, а перезагрузку.

Тем, кто устал от ритма города.

Тем, кто хочет посидеть в одиночестве и послушать тишину.

Тем, кто приезжает всей семьёй и хочет показать детям, что море — это не только зонтики и сувениры.

"Это не просто пляж. Это место, где тело отдыхает, а душа просыпается".

Тонкая грань между романтикой и первозданностью

Здесь легко влюбиться — в пейзаж, в атмосферу, в чувство, что ты наконец-то на своём месте. Пляж дарит ощущение, будто всё вокруг создано только для тебя.

Уточнения

Эвбе́я (греч. Εύβοια) — остров Греции в Эгейском море. Это второй по величине после Крита остров в Греции. Наивысшего расцвета Эвбея достигла во времена ранней античности. В настоящее время известна как курорт.

