Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бронирую заранее: Прохор Шаляпин ответил Воле на обвинения во флирте с Утяшевой
Тренеры молчат, а бодибилдеры делают: упражнение, от которого растёт бицепс
Итальянское вино больше не льётся в Россию: экспорт рухнул на 57%
2000 лет и ни одной трещины: как римляне создали бетон, который лечит сам себя
Газировка в тесто? Не шутка, а настоящее спасение — готовим кружевные блины
Как правильно хранить горчицу, чтобы не потерять ее вкус
Дракон пробудился: почему кошка внезапно носится по квартире, будто её подменили
Сладкий или смертельно острый? Один признак, который выдаёт перец ещё до завязи
Места стало меньше, а вещей больше — как это незаметно происходит

Дикий, пустынный, идеальный: этот пляж не найдёшь случайно — и слава богу

1:44
Туризм

Иногда для настоящего счастья нужно совсем немного — поворот с асфальта, пара километров по грунтовке и один пляж, который западает в душу. Именно так начинается дорога к Циларосу — укромному уголку на острове Эвбея, о котором местные говорят с особой теплотой.

Греция, Эвбея
Фото: commons.wikimedia.org by Henkgron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, Эвбея

Где время замирает

Рядом с городком Кими, вдали от туристических толп, скрывается пляж, который местные годами держали в секрете.

Здесь нет шезлонгов и громкой музыки, нет торговцев мороженым — и это главное преимущество.

Взамен ты получаешь дикую природу, кристально чистую воду и тишину, которую нарушает только плеск волн.

Дорога в никуда — и вдруг рай

Добраться до Тσίлароса можно на машине: дорога до определённого момента асфальтирована, а затем — живописный участок по грунтовке.

И вот, за поворотом открывается картина, которую не забудешь: бирюзовое море, изрезанный берег, песок, окружённый скалами и кустарниками.

Пляж не для всех — пляж для тебя

Это место ценят те, кто ищет не просто отпуск, а перезагрузку.
Тем, кто устал от ритма города.
Тем, кто хочет посидеть в одиночестве и послушать тишину.
Тем, кто приезжает всей семьёй и хочет показать детям, что море — это не только зонтики и сувениры.

"Это не просто пляж. Это место, где тело отдыхает, а душа просыпается".

Тонкая грань между романтикой и первозданностью

Здесь легко влюбиться — в пейзаж, в атмосферу, в чувство, что ты наконец-то на своём месте. Пляж дарит ощущение, будто всё вокруг создано только для тебя.

Уточнения

Эвбе́я (греч. Εύβοια) — остров Греции в Эгейском море. Это второй по величине после Крита остров в Греции. Наивысшего расцвета Эвбея достигла во времена ранней античности. В настоящее время известна как курорт.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT
Экономика и бизнес
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT Аудио 
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Мир. Новости мира
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Последние материалы
Черепаха — не игрушка: как не ошибиться при выборе самого тихого питомца
Граната внутри машины: чем опасен ШРУС и когда он действительно рвёт всё вокруг
Что, если Луна не совсем одна? В космосе обнаружены её возможные дети
Тренер раскрыла 5 упражнений, которые реально убирают жир внизу живота — не одно из них вы не делали
Камни помнят больше, чем мы: одинокая деревня среди облаков, где жизнь течёт медленнее, а вкус — ярче
Офицерский бунт: Генштаб ВСУ душит командиров и назначил Сырского главным по пиару
Сахар скачет, вес стоит, настроение ноль: спасение оказалось в обычной кружке
Глянцевые, сладкие и послушные: яблоки, которые сделают сад вашей гордостью
Китай и Южная Корея стали главными покупателями рыбы: рост экспорта РФ в полтора раза
Ким Кардашьян станет пятым колесом: Ева Лонгория снимет дерзкую комедию для Netflix
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.