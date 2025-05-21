В поисках себя: 6 уголков Греции, где отдых в одиночку — лучшее решение

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Одиночное путешествие больше не вызывает удивления — это стиль жизни и способ по-настоящему услышать себя. Если вам нужен отдых только для себя — вот шесть уголков Греции, где время замирает, а одиночество превращается в настоящее наслаждение.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шляпе на пляже

Гидра: остров без машин и суеты

Словно застывший во времени, этот остров в Сароническом заливе — идеальное место для тех, кто устал от городской гонки. Здесь нет автомобилей, а улицы вымощены камнем.

Прогуляйтесь по тихим улочкам, поплавайте у скалистых пляжей Гидронета и исследуйте культурную программу в зале "Идра Мелина Меркури" и фонде DESTE.

Астипалея: бабочка Эгейского моря

Тихий, почти сказочный остров с белоснежными домиками и венецианским замком. Здесь можно встретить закат с вершины Пансион.

Искупаться на диких пляжах Лугу и Каминакия и погрузиться в гастрономию острова — от ручной пасты до колоритных сыров. А еще — застать трёхдневный праздник Богородицы Портаитиссы.

Нисирос: в сердце вулкана

Нисирос притягивает тех, кто ищет уединения в объятиях природы. Пейзажи здесь суровы, но завораживают: кратер вулкана Стефанос, вулканологический музей и древние укрепления в Палекастро.

А ещё - минеральные ванны, пляжи с черным песком и рыбацкие деревушки, где жизнь идёт размеренно.

Корфу: искусство, пляжи и архитектура

Корфу — остров контрастов. Венецианский Старый город входит в список ЮНЕСКО, пляжи радуют кристальной водой, а культурная жизнь не утихает даже зимой.

Прогуляйтесь по набережной Спианада, загляните в Ахиллеон и совершите вылазку на соседние Паксос и Антипаксос.

Антипарос: отдых с характером

Маленький остров напротив Пароса, где царит атмосфера лёгкости. Здесь каждый вечер все собираются на площади страны, а в кемпинге легко найти друзей.

Пляжи — от организованных до труднодоступных, а местная La Luna — дискотека, где танцуют до утра.

Китира: остров водопадов и вкусов

Китира отличается от всех других островов. Здесь — замок в Стране, живописные деревни, рынок в Реки и таинственные водопады Нерайда.

На пляже Калади спускаются по лестнице в рай, а фестиваль "Путешествие в Китиру" летом оживляет остров творчеством.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Омывается Эгейским на востоке, Ионическим на западе, на юге — Средиземным и Критским морями. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий.

