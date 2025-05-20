Легенда о золотом шлеме: забытая деревня в Греции хранит следы царя Пирра

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Загадочная Пирра — деревня, где история и природа сливаются в одно целое. Здесь, на высоте 1000 метров среди вершин южного Пинда, разбросаны домики, будто выросшие прямо из скал. Величественные горные хребты, стремительные потоки и густые леса создают ощущение, будто ты попал в мир древнего эпоса.

Фото: commons.wikimedia.org by FilipposTrains, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревня Пирра

Природный амфитеатр

Пейзажи вокруг Пирры заставляют замирать от восторга: деревню окружают пики Яйцо, Джума и Потерянный.

Их склоны усеяны ручьями и источниками, воды которых сливаются в приток Ахелооса — реку Камняитико. Каждый поворот тропы — как картина из старинной хроники.

Исторический след

Среди главных достопримечательностей деревни — храм Святителя Николая, построенный в XVII-XVIII веках. Его каменные стены до сих пор хранят следы времени.

Также стоит отметить церковь Святой Параскевы, датированную 1892 годом, и руины монастыря Пророка Илаи или Святого Модеста — напоминание о религиозной значимости этого места.

Подземные сокровища

Рядом с деревней расположены пещеры Сарманица и Котлы — удивительные природные памятники.

Их сталактиты и сталагмиты словно замерли в ожидании, когда их откроют взору настоящих ценителей неизведанного.

Предание, скрытое в земле

Пирра носит имя легендарного Царя Пирра Эпирского. По преданию, он построил здесь целый город — Пирру — на месте древней Фовокии.

Интересно, что эта легенда получила неожиданное подтверждение: при строительстве дороги Пирра — Дезис были обнаружены копья дохристианской эпохи.

Говорят, где-то здесь был найден и золотой шлем самого царя.

Уточнения

Пирр (лат. Pyrrhus от др.-греч. Πύρρος "рыжий, огненный"; 319-272 до н. э.) из рода Пирридов — царь Эпира и Македонии, полководец, один из сильнейших противников Рима, был двоюродным племянником Александра Македонского.



Пинд (греч. Πίνδος) — горы на западе Балканского полуострова, в северной части Греции и в Албании (северные предгорья). Самая крупная горная система Греции.

