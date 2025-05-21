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Невероятное приключение: как поезд Espresso Riviera соединит две Ривьеры этим летом

Туризм

Этим летом, с 4 июля по 31 августа 2025 года, между Марселем и Римом запустится новый ночной поезд Espresso Riviera. Этот ретро-состав будет курсировать каждые выходные, предлагая пассажирам уникальный опыт путешествия между Ривьерой-деи-Фьори и Французской Ривьерой.

Железная дорога
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Железная дорога

Поезд будет обслуживаться итальянской компанией Treni Turistici Italiani. Созданная в 2023 году, она специализируется на железнодорожном туризме и восстанавливает старое оборудование для создания атмосферы великих международных поездов прошлого.

Поезд будет отправляться из Рима по пятницам вечером в 19:57 (кроме 4 июля, когда отправление запланировано на 21:45) и прибывать в Марсель в субботу в 13:57, проезжая через Геную, Савону, Алассио, Империю, Сан-Ремо, Вентимилью, Ментон, Монако — Монте-Карло, Ниццу, Канны, Сен-Рафаэль — Валескюр и Тулон. Обратный рейс из Марселя будет отправляться по субботам в 14:46 и прибывать в Рим в воскресенье в 6:48, следуя тем же маршрутом.

Конфигурация поезда будет меняться в зависимости от участка пути. Между Римом и Генуей будут доступны спальные вагоны и купе с 4 спальными местами. После Генуи в состав поезда добавятся вагоны первого и второго класса, а также вагоны-гостиные и вагоны-рестораны.

Билеты поступят в продажу 24 мая на сайте Treni Turistici Italiani. Официальные цены пока не объявлены, но компания указывает на своём сайте, что стоимость начинается от €44,90. По данным специализированного сайта Voyager en train, ожидается, что цены будут примерно такими же, как в прошлом году, когда этот поезд курсировал между Ниццей и Миланом: от €44,50 в одну сторону во втором классе и €59,50 в первом классе.

Уточнения

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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