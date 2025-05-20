Остров, который греки оставили себе: море, которое не кричит, а шепчет — и пляж, где тишина лечит

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока туристы толпятся на Санторини и Миконосе, греки наслаждаются уединением на Кеа — зелёном острове, спрятавшемся всего в часе езды от Афин. Он же Тсиа — настоящая находка для тех, кто хочет ощутить подлинную атмосферу греческих островов без суеты и туристического ажиотажа.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/123824833@N02/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Греция, острова

Как добраться до Кеа

Кеа — ближайший к материковой части Кикладский остров. Добраться до него можно на пароме из порта Лаврион — всего час пути.

Этот порт находится примерно в 1-2 часах езды от центра Афин. Паромы прибывают в прибрежный город Кориссия (Ливади), откуда и начинается знакомство с островом.

Пляжи — на любой вкус

На острове масса пляжей: от роскошных до почти диких. Для тех, кто ищет комфорт, подойдёт пятизвёздочный курорт One&Only Kéa Island — с виллами, панорамными бассейнами, авторскими блюдами и приватным пляжем.

Если вам ближе уединение, отправляйтесь в Кундурос, Гиалискари, Камби или Калискию — по пыльной дороге, туда, где тихо даже в разгар сезона. Семьям понравится Отциас с мелководьем и детской площадкой.

А для активного отдыха — пляж Кундураки с центром Kea Water Sports, где можно заняться вейкбордингом, катанием на сапборде, тюбинге и снорклингом. Закат лучше всего встречать на пляже Ксила — к этому времени там становится особенно спокойно.

Горы, тропы, деревушки

Кеа — это не только пляжи. Здесь около 80 километров пешеходных маршрутов. Одним из самых впечатляющих считается путь к древнему городу Картея, который доступен только пешком. На этом археологическом памятнике сохранились храмы Афины и Пифийского Аполлона VI века до н. э.

Не упустите шанс увидеть Львиную скалу — загадочную каменную скульптуру около Иолиды, датированную 600 годом до нашей эры. А в Археологическом музее можно узнать больше о ранней истории Киклад.

Подводные сокровища

Любителям дайвинга — прямая дорога под воду. Около острова затоплены три легендарных судна: "Британик", "Бурдигала" и "Патрис", а также обломки немецкого самолёта времён Второй мировой.

Глубина позволяет погружаться как новичкам, так и опытным ныряльщикам.