Природный фотошоп: 7 уголков греческого континента, где пляжи похожи на иллюстрации из сказки

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжи материковой Греции не уступают островным — здесь тоже можно найти кристально чистую воду, изумрудные леса и песок, сверкающий на солнце. Эти уголки словно созданы для открыток и незабываемого отдыха.

Фото: commons.wikimedia by Ronald Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ионическое море. пляж

Вот 7 по-настоящему волшебных пляжей, разбросанных по континенту

1. Каравостаси — как с рекламы

Пляж, настолько фотогеничный, что стал лицом рекламной кампании Nescafe. Мелкий золотистый песок, прозрачная голубизна воды и живописная река, делящая берег на две части. А тропа через сосновый лес ведёт к древним раскопкам с видом на Ионическое море.

2. Саракинико у Парги — природная симметрия

Идеально круглая бухта с бирюзовой водой и белой галькой, окружённая двумя зелёными холмами.

Это место словно придумано для медитации — и отличных фото. Здесь есть и шезлонги, и немного свободного пространства для тех, кто предпочитает уединение.

3. Мега Ндрафи — три пляжа в одном

В Пердика прячется не один, а сразу три пляжа: первый — организованный и многолюдный, второй — более спокойный, доступен только по тропинке, третий — настоящий тайник для одиночек, добраться туда можно только вплавь. Вода здесь изумрудная, галька белоснежная, а зелень практически доходит до прибоя.

4. Светильник (Лихнос) — за что его любят

Может, он и слишком популярный, но всё компенсируется пушистым песком и водой, которая светится бирюзой. Вид на зелёные склоны заставляет простить даже плотность отдыхающих.

5. Промокли — гигант под разными именами

Это не один пляж, а несколько участков, которые вместе образуют огромную песчаную полосу.

Вода — чистая и прозрачная, дно быстро уходит в глубину, поэтому семьям с детьми стоит быть внимательнее. Есть и оборудованные зоны, и простор для тех, кто любит дикое побережье.

6. Монолити в Превезе — длиной в 25 км

Да-да, это целых 25 км пляжа! Чистейшая вода Ионического моря, песок между лесом и берегом, тишина и пространство. Часть пляжа оборудована, остальное — рай для любителей свободы.

Уточнения

Иони́ческое мо́ре (др.-греч. Ἰόνιον Πέλαγος, лат. mare Ionium,) — часть Средиземного моря между Балканским и Апеннинским полуостровами и островами Крит и Сицилия. Некоторые авторы связывают название моря с Ио, которая переплыла его после того, как была превращена в белую корову Зевсом или его женой.

