Сицилия, о которой вы не знали: Петралия Сопрана — горная сказка, ставшая реальностью

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В самом сердце сицилийских гор Мадоние, там, где небо встречается с землёй, притаилась деревня, словно сошедшая со страниц истории. Это Петралия Сопрана, жемчужина, возвышающаяся на высоте более 1100 метров над уровнем моря, самый высокий муниципалитет в этом горном массиве. Здесь, вдали от шумных пляжей и морской суеты, Сицилия раскрывает свою другую, не менее прекрасную сторону — величественные горы и нетронутые пейзажи.

Фото: commons.wikimedia.org by Archenzo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Петралия Сопрана

Петралия Сопрана — это не просто деревня, это живая летопись, хранящая следы древних сиканов, римлян и арабов. В средние века норманны укрепили её, оставив в наследство замки, башни и бастионы, которые и сегодня формируют её неповторимый облик. Неудивительно, что Петралия Сопрана входит в престижный список "Самых красивых деревень Италии" и была удостоена звания "Деревня деревень" в 2018 году.

Прогулка по её узким средневековым улочкам — это путешествие во времени. Каждая площадь открывает захватывающие панорамы, а каждый камень дышит историей. Обязательно посетите церковь Святых Апостолов Петра и Павла, где вас ждёт изысканная старинная мебель и бесценное деревянное распятие. Палаццо Поттино, старинная дворянская резиденция, и уникальный Музей современного искусства, расположенный в шахте и демонстрирующий удивительные соляные скульптуры, также достойны вашего внимания.

Для любителей активного отдыха Петралия Сопрана — это настоящий рай. Охраняемая природная территория — парк Мадоние — предлагает бесчисленные пешеходные тропы, идеальные для треккинга, наблюдения за птицами и пейзажной фотосъёмки. А парк приключений Мадони подарит незабываемые эмоции и адреналин на трассах, проложенных среди деревьев.

И, конечно же, не забудьте попробовать местные гастрономические изыски! Сицилийская кухня — это настоящее искусство, и в Петралии Сопрана вы сможете насладиться её лучшими образцами.

Добраться до Петралии Сопрана не составит труда. Из Палермо можно доехать на прямом автобусе или на автомобиле по трассе A19, свернув на выезде Irosa и далее по SS290 и SS120. Из Катании маршрут аналогичен, а из Мессины нужно двигаться по A20 и свернуть на Pollina/Castelbuono.

Петралия Сопрана — это место, где история, природа и приключения сливаются воедино, создавая незабываемые впечатления. Это уголок Сицилии, который стоит открыть для себя, чтобы увидеть остров с совершенно новой стороны.

Уточнения

Петралия-Сопрана (итал. Petralia Soprana) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Палермо.

