Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электричка — больше чем транспорт. Советская классика для рабочего класса
Слишком красив, чтобы быть просто тарелкой: тайная жизнь фарфора в вашем доме
Сыворотка, которая может всё… или испортить всё: одна ошибка — и кожа в беде
Казан — не панацея: как не испортить плов, даже если варите его в кастрюле
Весна — сезон ошибок: как спасти виноград от подмерзания и засухи
В России запускают алиментный позор: не платишь детям — попадешь в список
Одно давление — и три диагноза: почему гипертония опасна молча
20 недель против Альцгеймера: исследование, которое удивило всех
Раковая переписка: мужчина напал на свою жену из-за сообщений в мессенджере

Сицилия, о которой вы не знали: Петралия Сопрана — горная сказка, ставшая реальностью

2:52
Туризм

В самом сердце сицилийских гор Мадоние, там, где небо встречается с землёй, притаилась деревня, словно сошедшая со страниц истории. Это Петралия Сопрана, жемчужина, возвышающаяся на высоте более 1100 метров над уровнем моря, самый высокий муниципалитет в этом горном массиве. Здесь, вдали от шумных пляжей и морской суеты, Сицилия раскрывает свою другую, не менее прекрасную сторону — величественные горы и нетронутые пейзажи.

Петралия Сопрана
Фото: commons.wikimedia.org by Archenzo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Петралия Сопрана

Петралия Сопрана — это не просто деревня, это живая летопись, хранящая следы древних сиканов, римлян и арабов. В средние века норманны укрепили её, оставив в наследство замки, башни и бастионы, которые и сегодня формируют её неповторимый облик. Неудивительно, что Петралия Сопрана входит в престижный список "Самых красивых деревень Италии" и была удостоена звания "Деревня деревень" в 2018 году.

Прогулка по её узким средневековым улочкам — это путешествие во времени. Каждая площадь открывает захватывающие панорамы, а каждый камень дышит историей. Обязательно посетите церковь Святых Апостолов Петра и Павла, где вас ждёт изысканная старинная мебель и бесценное деревянное распятие. Палаццо Поттино, старинная дворянская резиденция, и уникальный Музей современного искусства, расположенный в шахте и демонстрирующий удивительные соляные скульптуры, также достойны вашего внимания.

Для любителей активного отдыха Петралия Сопрана — это настоящий рай. Охраняемая природная территория — парк Мадоние — предлагает бесчисленные пешеходные тропы, идеальные для треккинга, наблюдения за птицами и пейзажной фотосъёмки. А парк приключений Мадони подарит незабываемые эмоции и адреналин на трассах, проложенных среди деревьев.

И, конечно же, не забудьте попробовать местные гастрономические изыски! Сицилийская кухня — это настоящее искусство, и в Петралии Сопрана вы сможете насладиться её лучшими образцами.

Добраться до Петралии Сопрана не составит труда. Из Палермо можно доехать на прямом автобусе или на автомобиле по трассе A19, свернув на выезде Irosa и далее по SS290 и SS120. Из Катании маршрут аналогичен, а из Мессины нужно двигаться по A20 и свернуть на Pollina/Castelbuono.

Петралия Сопрана — это место, где история, природа и приключения сливаются воедино, создавая незабываемые впечатления. Это уголок Сицилии, который стоит открыть для себя, чтобы увидеть остров с совершенно новой стороны.

Уточнения

Петралия-Сопрана (итал. Petralia Soprana) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Палермо.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Наука и техника
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Последние материалы
Наказание за ненависть: екатеринбуржец, напавший на сына бойца СВО, исчерпал все шансы
Луна оказалась не такой, как думали: её ближняя сторона — особенная
На Марсе засияло небо: учёные фиксируют редкое полярное явление
Очищение, рвота и лекарства будущего: что умеет амазонская камбо
Удар по лагерю ВСУ вызвал скандал: в Раде требуют отставок
Секрет идеальной гладкости: вросшие волосы исчезают после этой подготовки
Гуляш по ГОСТу 1983 года: как в столовой на заводе
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Тушёнка с подвохом: что добавляют в консервы, чтобы вы не заметили
Кураторы из тени: ФСБ поймала вербовщика украинских диверсантов на российской земле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.