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Почтовый, багажный: исчезнувшие типы вагонов, которые мы помним

2:27
Туризм

Железнодорожный транспорт СССР — это не только бесконечные плацкарты и душные купе, но и целый арсенал специализированных вагонов.

Почтовый вагон в Саратове Почта России
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Почтовый вагон в Саратове Почта России

Сегодня они напоминают нам о временах, когда путешествие на поезде было почти как поход в музей — с экскурсоводом, интригами и загадками.

Почтовый вагон — передвижной офис без интернета

Если бы почтовый вагон умел говорить, он бы пожаловался: "Я ж работаю с бумагами, а интернет где?". Да, эти герои железной дороги были движущимися почтовыми отделениями — сотрудники там не только писем пересылали, но и сортировали их на ходу. В те времена, когда смартфон был скорее экзотикой, чем повседневностью, почтовый вагон был главным источником новостей — ну или хотя бы бумаг.

Сегодня он канул в Лету — почта ушла в онлайн, а вагон стал напоминанием о временах, когда обмен сообщениями требовал не только терпения, но и крепких ног у почтальонов.

Багажный вагон — личный "гараж" для велосипедов и лыж

А вот багажный вагон — это был настоящий склад для ваших чудес и сюрпризов: лыжи, велосипеды, сундуки и даже коты в переносках — всё это жило в отдельном вагоне, пока хозяева наслаждались поездкой.
Сейчас, конечно, багаж повсюду пытаются свести к минимуму, а все вещи кладут в ручную кладь или заказывают курьерами. Но у старожилов поездных приключений багажный вагон вызывает ностальгию — ведь это был единственный вагон, где можно было прятать свою "заначку" от проверяющих или устраивать мини-пикник с соседями.

Почему эти вагоны ушли?

Появление высокоскоростных поездов, интернета и курьерских служб сделали многие из этих вагонов не просто устаревшими, а почти археологическими артефактами. Зато теперь мы можем с улыбкой вспоминать, как приходилось угадывать, не унесли ли твой багаж на соседний вокзал, или пытаться дозвониться до почтового вагона с мобильника… которого, конечно, не было.

Эти вагоны — словно символы ушедшей эпохи, когда каждая поездка была маленьким приключением с массой историй и курьёзов. Они ушли, но остались в нашей памяти и фотоальбомах — а это значит, что никогда не поздно устроить путешествие во времени, просто взяв билет на старую, добрую "железку".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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