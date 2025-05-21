Симаррон-Каньон — маленький, но мощный: почему стоит посетить этот уникальный парк в Нью-Мексико

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Забудьте о привычных туристических маршрутах! Сердце Нью-Мексико бьётся не только в национальных парках, но и в его многочисленных государственных заповедниках. Среди них, словно драгоценный камень, сверкает Симаррон-Каньон, расположенный всего в часе езды от Таоса.

Фото: commons.wikimedia.org by Billy Hathorn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парк Симаррон

Несмотря на скромные размеры — всего 378 акров — этот парк поражает своей красотой. Раскинувшись на высоте 2300 метров над уровнем моря, он тянется узкой лентой вдоль реки Симаррон и шоссе 64. Здесь, среди живописных пейзажей, вас ждут зоны отдыха, кемпинги и невероятное разнообразие развлечений.

Любители активного отдыха приезжают сюда, чтобы разбить лагерь, отправиться в поход, порыбачить в кристально чистых водах реки, устроить пикник на свежем воздухе и понаблюдать за дикой природой.

Мир дикой природы здесь процветает. В небе парят птицы, а у реки можно встретить оленей, лосей, медведей, лис, койотов и множество других животных. Рыбаки с удовольствием ловят в реке форель, а в определенное время года парк расцветает яркими красками полевых цветов.

Особое внимание привлекают скалы Палисейдс-Силл, состоящие из вулканической породы — дацита. Эти величественные образования, возвышающиеся над каньоном, завораживают своей красотой. Хотя скалолазание здесь запрещено, их вид никого не оставит равнодушным.

Для любителей пеших прогулок Симаррон-Каньон предлагает множество возможностей. Можно просто прогуляться вдоль реки или проехать по живописной дороге через парк. А для тех, кто ищет более серьёзные испытания, есть тропа Клир-Крик протяжённостью почти 7 километров с набором высоты более 300 метров. С вершины открываются захватывающие виды!

Или, если вы готовы к настоящему приключению, попробуйте тропу Толби-Крик к горе Филлипс. Этот сложный маршрут длиной более 37 километров с набором высоты более 1300 метров приведёт вас к вершине горы Филлипс.

Вне зависимости от того, как вы решите провести время в государственном парке Симаррон-Каньон, он обязательно оставит у вас незабываемые впечатления. Несмотря на свои небольшие размеры, этот парк полон красоты и возможностей для активного отдыха. Нью-Мексико — это край чудес, и Симаррон-Каньон — одно из его самых ярких сокровищ. Посетите его, и вы обязательно захотите вернуться сюда снова и снова!

Уточнения

Нью-Ме́ксико (англ. New Mexico, американское произношение: [nuː ˈmeksɪkəʊ] ; исп. Nuevo México, [ˈnweβo ˈmexiko] ) — штат на юго-западе США, один из так называемых Горных штатов.

