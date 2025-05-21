96% туристов удовлетворены: как новый цвет Эйфелевой башни способен покорить сердца

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

К 2026 году завершится масштабная реставрация Эйфелевой башни, начавшаяся ещё в 2019 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олимпиада-2024

Один из самых узнаваемых символов Франции вновь обретает цвет, выбранный самим Гюставом Эйфелем — элегантный желто-коричневый, который использовался в начале XX века. Этот оттенок, по задумке создателя, должен был гармонировать с парижским небом и освещением.

История цвета башни насчитывает как минимум семь изменений. С 1888 года она была красно-коричневой, охристой, бронзовой. В 1907 году Эйфель остановился на желто-коричневом варианте, который сохранялся до 1953 года.

Позже башню перекрасили в красно-коричневый, а затем — в более тёмный, почти шоколадный тон. Возвращение к оригинальному цвету — не просто эстетическое решение, а почтение к историческому облику архитектурного шедевра.

Работы по обновлению охватили не только покраску. Была полностью снята старая краска, что улучшило состояние конструкции, а лифтовая система Северного столба модернизирована. На её обновление выделено 58 миллионов евро, а общий объём инвестиций в проект составил 80 миллионов евро.

По отзывам туристов, новый облик башни воспринят с энтузиазмом — 96% опрошенных выразили удовлетворение, отметив обновлённый цвет как более "тёплый" и "исторически гармоничный". Это укрепляет статус башни как не только инженерного, но и культурного символа.

Открытым остаётся вопрос о возвращении олимпийских колец на вершину башни — особенно в контексте подготовки Парижа к Олимпиаде 2024. Решение пока не принято, но архитекторы и власти обсуждают возможные варианты, которые не нарушат визуальную целостность памятника.

Уточнения

Э́йфелева ба́шня (фр. tour Eiffel) — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля; сам Эйфель называл её просто «300-метровая башня» (tour de 300 mètres).

