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Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах

Туризм

В парке "Краснодар" — известном также как парк Галицкого — открылся новый комплекс уборных, который уже успели окрестить "лучшим туалетом России".

центр Зеркального Лабиринта в Парке Галицкого, Краснодар
Фото: commons.wikimedia by Victor733, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
центр Зеркального Лабиринта в Парке Галицкого, Краснодар

Это не просто санитарный объект, а настоящее архитектурное произведение искусства, сочетающее дизайн, технологичность и эстетику.

Расположенный в новой части парка — Парке облаков, этот комплекс стал вторым подобным проектом в зоне отдыха. Первый футуристический туалет был открыт годом ранее и стал визитной карточкой дизайнерского подхода к инфраструктуре парка. Новый комплекс, по задумке архитекторов, продолжает идею превращения повседневных пространств в арт-объекты.

Парк облаков, в который вписан новый санузел, пока не открыт для широкой публики, но ожидается, что его запуск станет одним из главных событий сезона. В парке разместят 30 арт-объектов, разбросанных по шести уникальным зонам, каждая из которых создаст свою атмосферу и настроение.

Новый туалет действительно поражает своей задумкой: умывальники стилизованы под облака, а из окон-бойниц открываются панорамные виды на зелень парка.

Перламутровые двери кабин переливаются при свете, а потолок превращается в калейдоскоп огней, создавая ощущение фантастического пространства. Даже вода течёт из кранов, оформленных как элементы современного искусства.

Архитектор проекта признался, что изначально конструкция казалась компьютерной визуализацией, но в реальности она превзошла цифровые ожидания. Посетители отмечают, что находиться внутри — это не просто удобно, а эстетически приятно и необычно.

Парк Галицкого снова подтверждает свой статус одного из самых прогрессивных общественных пространств в России, где даже туалеты становятся предметом восхищения.

Уточнения

Парк «Краснодар» (неофициально «Парк Галицкого») — городской парк, расположен на северо-востоке от центра Краснодара в Прикубанском округе, между улицами Восточно-Кругликовская и Героя Владислава Посадского, рядом со стадионом «Ozon Арена».

Серге́й Никола́евич Га́лицкий (при рождении Арутюня́н; род. 14 августа 1967, Лазаревское, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский предприниматель и общественный деятель. Основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин Краснодара.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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