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Кристально чистая вода, пляжи и замок: что делает Асос уникальным местом?

2:36
Туризм

Греческая деревня Асос, расположенная на Ионических островах, по праву считается одной из самых красивых в Европе.

Кефалония
Фото: commons.wikimedia.org by Henkgron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кефалония

Все мы знаем, что красоты Греции летом многочисленны. Каждый остров предлагает что-то волшебное, что очаровывает и заставляет захотеть остаться там навсегда. В этой статье, однако, мы будем рассказывать именно про этот греческий остров, на котором находится одна из самых красивых деревень в Европе.

Деревня Асос расположена на северо-западе острова, недалеко от известного пляжа Миртос. Она построена на узком перешейке, который соединяет крутой полуостров Асос с Кефалонией, а история этого места восходит к концу 16 века.

В то время жители, стремясь защитить себя от пиратских набегов, построили замок Асос на высоте 154 метра. Это был один из двух великих замков того времени наряду с замком Агиос Георгиос. В течение нескольких десятилетий замок Асос использовался греческим государством в качестве тюрьмы.

Знаменитый британский генерал Чарльз Джеймс Нейпир (1782 — 1853) описывал его словами "сильнее даже Гибралтара". Он имеет квадратную форму, и в его 4 углах расположено равное количество бастионов со специальными названиями. В наши дни здесь сохранились только руины стены и других частей замка Асос, а также церковь Святого Марка.

Деревня Асос с 1593 года является административной столицей северной Кефалонии. Она соединена с остальной частью острова узкой полосой земли, песчаным перешейком, на котором сегодня построена часть деревни. На противоположном берегу острова образуется бухта, в которой находится защищённая гавань Асос.

Асос: деревня, полная красок

Красиво раскрашенные домики уютно расположились на крутом склоне холма среди сосен и кипарисов с видом на чудесный пляж с кристально чистой водой.

Рядом с Асосом вы найдёте прекрасные пляжи. Помимо одноимённого пляжа с чистым мелководьем здесь есть много маленьких и скрытых пляжей. Лучшее, чем может похвастаться Асос, — это пляж Миртос. Он был охарактеризован как один из самых красивых пляжей в Европе и является визитной карточкой Кефалонии.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Гибралта́р (англ. Gibraltar [dʒɪˈbrɔːltər], исп. произношение: [xiβɾalˈtaɾ]) — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая в себя Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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