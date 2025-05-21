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В этой деревне время пошло вспять — и сразу вперёд: Сицилия здесь другая — живая и настоящая

1:59
Туризм

Всего в 12 км от Агридженто, одного из самых известных городов Сицилии, скрывается Фавара — живописная деревня, которую те, кто её посетил, называют одной из самых красивых в Италии.

Агридженто, город храмов, Италия
Фото: commons.wikimedia by General Cucombre from New York, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Агридженто, город храмов, Италия

Несмотря на скромную известность, она вызывает восхищение своей атмосферой, историей и культурным возрождением.

Агридженто, город-символ античной Великой Греции, знаменит Долиной Храмов — археологическим комплексом, внесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храмы Согласия, Юноны и Геракла ежегодно привлекают сотни тысяч туристов, а весной здесь проходит Фестиваль цветущего миндаля, воспевающий мир, возрождение и природу.

Но тем, кто хочет заглянуть глубже, стоит отправиться в Фавару. Этот городок, основанный ещё в период сиканской цивилизации, хранит замок Кьярамонтано XIV века и другие памятники древности.

Помимо архитектурного наследия, здесь живы традиции и фестивали: Пасхальный праздник ягнёнка с миндальной пастой, торжества в честь святого Иосифа и святого Антония с фейерверками и шествиями.

Особенное очарование Фавары в том, что она соединяет прошлое и будущее. Благодаря проекту Farm Cultural Park, старая деревня превратилась в галерею под открытым небом, где современное искусство вживляется в историческую ткань города.

Креативные пространства, уличные инсталляции, культурные лаборатории и дизайнерские магазины соседствуют с булочными, лавками и ремесленными мастерскими.

Фавара — это символ нового Сицилийского Ренессанса, а её близость к Агридженто делает этот маршрут идеальным для погружения в культуру, природу и вкусы Сицилии. Те, кто уже открыл для себя эту деревню, говорят одно: "Мы задыхались от красоты и вдохновения".

Уточнения

Агридже́нто (итал. Agrigento, сиц. Girgenti, Giurgenti, Agrigentu) — город в итальянской области Сицилия, административный центр одноимённой провинции.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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