Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что ели в советском поезде: меню вагона-ресторана, которое помнит только желудок
Тайны успешной смородины: как обрезка может увеличить размер ягод
Что лучше для похудения: беговая дорожка с наклоном или степпер? Это зависит от этих двух вещей
Творожно-рисовая запеканка, как в СССР: откройте для себя рецепт, который покорит ваше сердце
Экосистемы на грани: изменение климата запускает катастрофу, которую не остановить
Водишь давно? Значит, эти пять нарушений ты точно совершаешь
Ты мой воздух: Пресняков обратился к Подольской в день её рождения
Экономические прогнозы: что ждёт рубль во второй половине 2025 года
Цветные консилеры: инструкция по применению, чтобы кожа выглядела безупречно в любое время

Калимнос: это не только скалолазание — откроем вам главный секрет популярности острова

2:12
Туризм

Остров в Эгейском море Калимнос превращается в одно из самых привлекательных направлений для активного и устойчивого туризма.

остров Калимнос, Греция
Фото: commons.wikimedia by Tdn70, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
остров Калимнос, Греция

Туристический сезон здесь длится десять месяцев — с февраля по ноябрь, а поток гостей не иссякает благодаря разнообразию форм отдыха и хорошо развитой инфраструктуре.

Ключевым драйвером экономики стал спортивный туризм, в особенности скалолазание. Уникальный ландшафт Калимноса с живописными известняковыми скалами делает его лучшим местом для скалолазания в Европе.

Этот олимпийский вид спорта привлекает как профессионалов, так и любителей из разных уголков мира.

Но Калимнос — не только про спорт. Остров сохраняет сильную морскую и рыболовную традицию, особенно славится промыслом морских губок. Муниципалитет активно развивает рыболовный туризм как часть новой стратегии.

Кроме того, здесь работают четыре школы дайвинга, предлагающие уникальный опыт погружений в чистейших водах Эгейского моря.

Остров также привлекает паломников. Монастырь Святого Саввы и другие религиозные объекты играют важную роль в духовной жизни региона. Калимнос легко доступен: шесть авиарейсов в неделю из Афин, а также паромное сообщение с Пиреем и островами архипелага Додеканес.

Туристы приезжают не только из Европы, но и из Японии, Филиппин, США. Многие экспаты решают остаться здесь надолго. Примечательно, что мэр Тарпон-Спрингс (Флорида, США) — уроженец Калимноса, отражающий исторически тесные связи острова с греческой диаспорой.

В будущем Калимнос планирует укрепить свой статус устойчивого туристического направления. В октябре состоится Международный фестиваль скалолазания (16-19 октября), а также участие острова в выставке Green Expo в Афинах. Ставка — на экотуризм и развитие альтернативных форм отдыха, которые уважают природу и традиции острова.

Уточнения

Ка́лимнос (греч. Κάλυμνος) — греческий остров на юго-востоке Эгейского моря. Принадлежит к цепи островов Додеканеса.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет
Садоводство, цветоводство
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет Аудио 
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Последние материалы
Машины, которые гаишники тормозят в первую очередь — вы не поверите, кто в списке
Они обещают внедорожье, а встают в колее — список обманчивых кроссоверов
Садистский куст или урожай мечты? Как превратить сбор облепихи в медитацию, а не в бой
Пирс Броснан: Том Харди — идеальный кандидат на роль следующего Бонда
Кот терпит пинания, но тебя царапал за взгляд — вот почему дети для него святые
Грузовик и водитель: как пахнет дизельная романтика
Калимнос: это не только скалолазание — откроем вам главный секрет популярности острова
Ты точно чувствуешь это каждый день — но не знаешь, что это смертельно опасно
Тайна ярко-красного борща: добавьте всего одну ложку, и он приобретёт идеальный цвет
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.