Калимнос: это не только скалолазание — откроем вам главный секрет популярности острова

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Остров в Эгейском море Калимнос превращается в одно из самых привлекательных направлений для активного и устойчивого туризма.

Фото: commons.wikimedia by Tdn70, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ остров Калимнос, Греция

Туристический сезон здесь длится десять месяцев — с февраля по ноябрь, а поток гостей не иссякает благодаря разнообразию форм отдыха и хорошо развитой инфраструктуре.

Ключевым драйвером экономики стал спортивный туризм, в особенности скалолазание. Уникальный ландшафт Калимноса с живописными известняковыми скалами делает его лучшим местом для скалолазания в Европе.

Этот олимпийский вид спорта привлекает как профессионалов, так и любителей из разных уголков мира.

Но Калимнос — не только про спорт. Остров сохраняет сильную морскую и рыболовную традицию, особенно славится промыслом морских губок. Муниципалитет активно развивает рыболовный туризм как часть новой стратегии.

Кроме того, здесь работают четыре школы дайвинга, предлагающие уникальный опыт погружений в чистейших водах Эгейского моря.

Остров также привлекает паломников. Монастырь Святого Саввы и другие религиозные объекты играют важную роль в духовной жизни региона. Калимнос легко доступен: шесть авиарейсов в неделю из Афин, а также паромное сообщение с Пиреем и островами архипелага Додеканес.

Туристы приезжают не только из Европы, но и из Японии, Филиппин, США. Многие экспаты решают остаться здесь надолго. Примечательно, что мэр Тарпон-Спрингс (Флорида, США) — уроженец Калимноса, отражающий исторически тесные связи острова с греческой диаспорой.

В будущем Калимнос планирует укрепить свой статус устойчивого туристического направления. В октябре состоится Международный фестиваль скалолазания (16-19 октября), а также участие острова в выставке Green Expo в Афинах. Ставка — на экотуризм и развитие альтернативных форм отдыха, которые уважают природу и традиции острова.

Уточнения

Ка́лимнос (греч. Κάλυμνος) — греческий остров на юго-востоке Эгейского моря. Принадлежит к цепи островов Додеканеса.

