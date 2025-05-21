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Жить как шейх: откройте для себя самый дешёвый уголок Сицилии

1:56
Туризм

Всего в 2,5 часах езды от Мессины, на юге Италии, находится, по словам путешественников и экономистов, один из самых дешёвых городов планеты.

Отдых на острове
Фото: PR-служба Офиса по туризму Малайзии
Отдых на острове

Это место, укрытое среди холмов и оливковых рощ Сицилии, предлагает такое соотношение цены и качества, которое трудно найти даже в самых экономных уголках Европы.

Здесь, имея всего 1200 евро в месяц, можно жить как настоящий шейх: снимать жильё, питаться в ресторанах и наслаждаться размеренной жизнью.

Пока крупные туристические центры страдают от перегрузки и высоких цен, менее известные уголки Сицилии хранят атмосферу настоящего островного гостеприимства.

Семейные трактиры, традиционные лавки, мастерские ремесленников и уютные квартиры создают ощущение, что время здесь остановилось. Местные жители с радостью делятся советами, а неожиданные открытия становятся частью уникального путешествия.

Тем не менее экономические реалии Сицилии далеки от идиллии. Рост цен, стагнация зарплат и повсеместная инфляция толкают даже местных жителей к поиску альтернатив. Многие итальянцы задумываются о переезде в более доступные регионы — и тут на сцену выходит Тунис.

Расположенный всего в трёх часах пути от юга Италии, Тунис предлагает по-настоящему бюджетный образ жизни. Ужин за 2 евро, аренда дома за 250 евро в месяц и тёплый климат делают его привлекательным не только для туристов, но и для тех, кто хочет перезапустить свою жизнь, не покидая привычного средиземноморского уклада.

В то время как Европа борется с растущими расходами, некоторые уже находят для себя спокойные гавани, где деньги растягиваются дальше, а жизнь течёт размеренно.

Уточнения

Месси́на (итал. Messina, сиц. Missina, лат. Messana, греч. Μεσσήνη) — город в итальянской области Сицилия, административный центр одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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