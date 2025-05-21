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Новый маршрут на авто: к Эльбрусу через три ущелья — вот что вас ждёт

2:05
Туризм

Что общего у живописных ущелий, Эльбруса и автопутешествия? Всё это — часть одного маршрута, который теперь можно пройти на своём автомобиле. Национальный маршрут "Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус" стал доступен для самостоятельных автотуристов — с подробной картой, локациями и координатами на портале "путешествуем. рф".

Эльбрус
Фото: commons.wikimedia.org by MariAA2002, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эльбрус

430 километров красоты

Этот путь охватывает не только столицу Кабардино-Балкарии — Нальчик, но и сразу три района: Эльбрусский, Чегемский и Черекский. За 4 дня путешественники увидят всё, что прославило регион:

  • курорт "Эльбрус",
  • парадром "Флай Чегем",
  • каскад Чегемских водопадов,
  • бирюзовые Голубые озера,
  • Кавказский высокогорный заповедник,
  • археологический комплекс "Верхняя Балкария".

Маршрут доступен в любое время года и не требует специальной подготовки — подойдёт даже тем, кто впервые решился на подобное путешествие.

Туризм становится ближе

Проект был разработан по поручению президента России и реализован в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его главная цель — сделать путешествия по стране интересными, комфортными и доступными. Особенно маршрут полюбился молодым парам и семьям с детьми.

Кстати, на карте автотуров появилась ещё одна новинка — маршрут выходного дня по Ингушетии. За один день можно посетить музеи, перевалы, башенные комплексы и природные достопримечательности трёх районов республики. Протяжённость пути — 110 км, и он также открыт круглый год.

Почему стоит попробовать

Потому что это не просто дорога, а возможность увидеть Кавказ с нового ракурса. Не с борта самолёта и не из окна экскурсионного автобуса — а с позиции водителя, выбирающего свой ритм и маршрут.

Уточнения

Эльбру́с (раннее название Эльборус) — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан).

Национальные проекты — проекты федерального уровня, выдвигаемые Президентом и Правительством Российской Федерации в разные годы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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