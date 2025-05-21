Без визы и с комфортом: что меняется в турпоездках между Россией и Китаем

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествовать станет проще — уже в ближайшее время Россия и Китай модернизируют систему групповых безвизовых поездок. Подробности об этом озвучил заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на Российско-китайском форуме.

Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons г.Харбин (Китай)

Больше свободы для путешественников

Сейчас граждане двух стран могут отправиться в туристическую поездку без визы, если входят в организованную группу от пяти человек. Этой возможностью уже воспользовались более миллиона туристов из России и Китая.

Но в скором будущем правила станут более гибкими. Вахруков сообщил, что ведутся переговоры с Министерством иностранных дел Китая об улучшении условий. И самое главное — планируется снизить минимальное количество человек в группе: теперь это может быть семья или компания всего от трёх человек.

Срок поездки — больше, чем раньше

Ожидается, что максимальная продолжительность пребывания в стране по безвизовому механизму тоже вырастет — как минимум в полтора раза. Это позволит туристам не просто "галопом по Европе", а действительно насладиться достопримечательностями и культурой соседнего государства.

Цитата из выступления

"С МИД Китая ведем переговоры по улучшению условий таких поездок", — отметил Дмитрий Вахруков.

Такие изменения обещают сделать туризм между двумя странами ещё более доступным, гибким и удобным для обычных людей. Особенно это оценят те, кто предпочитает путешествовать в узком кругу близких.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



Междунаро́дные отноше́ния (МО) — особый вид общественных отношений, выходящих за рамки внутриобщественных отношений и территориальных образований.

