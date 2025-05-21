Таиланд за 160 тысяч: чартеры стартуют, туристы уже пакуют чемоданы

Летом в Таиланд — почти как на дачу. Туроператоры массово запускают чартерные рейсы, а цены на туры заставляют многих задуматься о смене отпускных планов. В некоторых случаях путёвку можно урвать от 160 тысяч рублей на двоих — и это уже с перелётом и проживанием!
Туроператоры "Анекс" и "Интурист" запускают летние чартеры на Пхукет, используя рейсы Red Wings. Летать будут дважды в неделю, с мая по октябрь. Кроме них, Red Wings будут задействованы и в программах FUN&SUN, а PEGAS Touristik использует рейсы "Икар".
Улететь на тайские пляжи смогут не только москвичи — в списке также Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск и Сочи. Спрос, по словам Anex, высокий: ключевой фактор — привлекательные цены.
Вот лишь некоторые варианты по датам:
Для сравнения:
Тур из Москвы в Шарм на 9 дней на двоих — от 119 тыс. руб.;
Из Самары — от 139 тыс.;
Из Казани для семьи с ребёнком — от 184 тыс. руб.;
Из Екатеринбурга — от 167 тыс. руб.
На пятки Таиланду наступает Египет. Coral Travel анонсировал масштабную летнюю программу: Шарм-эль-Шейх и Хургада — из 11 и 8 городов России соответственно.
В отличие от Турции, где цены в валюте выросли на 8-10%, Египет сумел удержать прошлогодний ценник. Это делает его особенно привлекательным для бюджетного отдыха.
Ча́ртер (англ. charter — "хартия", "устав"; здесь — "договор") — договор между владельцами транспортного средства и фрахтователем (нанимателем) на аренду всего транспортного средства или его части на определённый рейс или срок.
Еги́пет (араб. مصر [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (جمهورية مصر العربية [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.