Туристов разворачивают у берега: в Греции запретили высаживаться на райский остров

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте: перед вами сосуд с мёдом, а пальцем дотронуться нельзя. Или рай — буквально в шаге, но путь к нему закрыт. Таковы правила лета 2025 для одного из самых сказочных уголков Греции — острова Хриси (Гаидурониси), известного своими бирюзовыми водами, экзотическими пляжами с белым песком и уникальным кедровым лесом, которому больше 200 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by dirkvorderstrasse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ острова, Гаидурониси

Что происходит?

Несмотря на охранный статус NATURA 2000 и действующие законы, долгое время Хриси страдал от туристического наплыва и халатного отношения.

С 2001 года фиксировались незаконные постройки, стихийные кемпинги, нарушающие экосистему.

Даже на охраняемой территории открыли самовольную столовую, подключившуюся к воде, предназначенной для диких животных.

В 2016 году лесная служба зафиксировала нарушения, и стало ясно: рай нуждается в защите. В результате власти Крита приняли решительные меры.

Новые ограничения на сезон 2025

С 1 мая по 31 октября 2025 года снова вводятся строгие запреты:

Высаживаться на остров с туристических судов, чартеров и яхт запрещено. Допускается только круговой маршрут вокруг острова и короткие остановки на пляже.

Посещение внутренней части острова строго запрещено.

Разрешено купание в кристально чистых водах и остановки в прибрежной зоне.

Исключения сделаны лишь для научных групп, охраны и лиц с официальным правом посещения.

Что остаётся туристам?

Вы всё ещё можете добраться до Золотого на катере, искупаться в прозрачной воде и ощутить дыхание рая. Но погулять по лесам и насладиться тенью древних кедров — увы, нет.

Осталось только "пригубить" этот уголок рая и… научиться его уважать.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη,) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы. Административный центр — город Ираклион.



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