224 046 туристов выбрали Башкирию: как республика удерживает статус курорта

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на снижение числа туристов, Башкирия по-прежнему входит в число лидеров санаторного туризма в России.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain массаж

Об этом сообщает ТурСтат. По итогам 2024 года республика заняла пятое место среди регионов страны по количеству отдыхающих в санаториях — 224 046 человек, что на 7,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край с 1 697 199 отдыхающими, на втором месте — Ставропольский край (738 011), на третьем — Крым (534 402), а четвёртую строчку заняла Московская область (463 648), пишет mkset.ru.

В Башкирии функционируют 10 747 санаторных мест, предлагающих разнообразные лечебно-оздоровительные программы и доступ к уникальным природным ресурсам.

В десятку также вошли Алтайский край, Татарстан, Пермский, Тюменский и Челябинский регионы. Замыкают список Санкт-Петербург, Калининградская, Саратовская, Кировская области и Дагестан.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.



