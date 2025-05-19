500 евро за неделю? Долина Випавы стала неожиданной альтернативой Тоскане

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тоскана — одно из самых популярных туристических направлений в мире, ежегодно привлекающее миллионы путешественников, включая знаменитостей и кинозвёзд. Однако в последние годы отдых в этом регионе стал настолько дорогим, что доступен далеко не всем. К счастью, есть отличная альтернатива.

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Всего в часе езды от Италии находится живописная долина Випавы — настоящая жемчужина Словении. Это место с очаровательными деревушками, зелёными холмами, отличной кухней и винодельнями, ничем не уступает Тоскане, но стоит гораздо дешевле.

Эксперты Lonely Planet включили регион в десятку лучших направлений мира для тех, кто хочет избежать наплыва туристов. И это неудивительно: долина поражает пейзажами с карстовыми плато, виноградниками, фруктовыми садами и уютными средневековыми деревнями (особенно выделяются Поднанос и Гоче), где время течёт неспешно.

Неделя проживания в отеле среднего уровня редко превышает 500 евро. Ужин с дегустацией вина обойдётся в среднем в 25 евро на человека. Идеальное место для тех, кто хочет расслабиться без больших затрат.

Лучшее время для визита — весна и лето: здесь приятно прохладно — от 16 до 25 градусов. Отличный способ исследовать местность — пешие прогулки или поездки на велосипеде с остановками в "осмизах" — традиционных тавернах, где подают местное вино и домашнюю еду. Здесь производят редкие сорта винограда, такие как Зелён и Пинела.

Из Триеста — всего час на машине. Из Венеции — около двух часов по трассе A4 в сторону Триеста, далее через Горицию или пограничный переход Фернетти. Также удобно лететь до аэропортов Триеста или Любляны, откуда можно добраться на арендованном автомобиле.

Долина Випавы — отличная альтернатива Тоскане: живописно, вкусно, спокойно и по разумной цене.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км². Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.



