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Отдых на грани: 5 пляжей, которые лучше обойти стороной, ведь они могут стоить вам здоровья

2:40
Туризм

Лето — время, когда хочется расслабиться: лёд в кофе, шум прибоя, горячий песок под ногами и тёплая морская вода. Но не все пляжи одинаково безопасны. Есть места, где под маской райского отдыха скрываются реальные угрозы — как от природы, так и от рук человека.

пляжи, безопасность
Фото: unsplash.com by Max Goncharov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пляжи, безопасность

Остдуинкерке: креветки, лошади и… бомбы

На бельгийском побережье, к востоку от Дюнкерка, расположен Остдуинкерке. С виду — мирный уголок с традиционной рыбалкой на морских крабов верхом на лошадях, признанный ЮНЕСКО.

Но есть одна деталь: здесь до сих пор находят неразорвавшиеся бомбы времён Второй мировой.

Даже в феврале 2024 года на пляже вновь обнаружили взрывчатку. Обезвреживание продолжается, но риск всё ещё остаётся.

"Так что креветки у бельгийского побережья — это вкусно, но и подводные мины могут представлять серьёзную угрозу".

Барра — рай для глаз, но не для купания

На шотландском острове Барра песчаная взлётно-посадочная полоса используется по прямому назначению: самолёты садятся прямо на пляж.

Во время отлива участок превращается в активную зону приземления, и это не лучшее место для морских ванн. Сильные ветра и порывы от двигателей делают его ещё опаснее.

Хорватия: красота скал обманчива

Скала Чаек в Хорватии — один из самых зрелищных и необычных пляжей. В здешних водах обитают летучие мыши, а пейзажи просто завораживают.

Но растущая популярность места привела к трагедиям: участились случаи падений со скал, многие отдыхающие получают травмы. Власти уже планируют ограничить доступ к особенно опасным участкам.

Коста-дель-Соль: медузы подстерегают в воде

Испанское побережье — мечта туриста. Однако в последние годы Коста-дель-Соль страдает от нашествия медуз.

Морские течения выносят их к берегу, и даже предупреждающие знаки не останавливают отдыхающих. Жалящие щупальца причиняют неприятные ожоги и могут испортить отдых.

Французская Ривьера: бактерии в воде

Пляж Плаж-де-Ла-Граветт на Лазурном берегу пришлось временно закрыть в 2023 году. Причина — высокий уровень энтерококков в воде.

Из-за слабого течения морская вода не обновлялась, и бактерии начали активно размножаться. К счастью, проблема решена, и вода снова безопасна.

Уточнения

Дюнке́рк (фр. Dunkerque,) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Дюнкерк это город-порт на берегу Ла-Манша, в 10 км от границы с Бельгией.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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