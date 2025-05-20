Отдых на грани: 5 пляжей, которые лучше обойти стороной, ведь они могут стоить вам здоровья

Лето — время, когда хочется расслабиться: лёд в кофе, шум прибоя, горячий песок под ногами и тёплая морская вода. Но не все пляжи одинаково безопасны. Есть места, где под маской райского отдыха скрываются реальные угрозы — как от природы, так и от рук человека.
На бельгийском побережье, к востоку от Дюнкерка, расположен Остдуинкерке. С виду — мирный уголок с традиционной рыбалкой на морских крабов верхом на лошадях, признанный ЮНЕСКО.
Но есть одна деталь: здесь до сих пор находят неразорвавшиеся бомбы времён Второй мировой.
Даже в феврале 2024 года на пляже вновь обнаружили взрывчатку. Обезвреживание продолжается, но риск всё ещё остаётся.
"Так что креветки у бельгийского побережья — это вкусно, но и подводные мины могут представлять серьёзную угрозу".
На шотландском острове Барра песчаная взлётно-посадочная полоса используется по прямому назначению: самолёты садятся прямо на пляж.
Во время отлива участок превращается в активную зону приземления, и это не лучшее место для морских ванн. Сильные ветра и порывы от двигателей делают его ещё опаснее.
Скала Чаек в Хорватии — один из самых зрелищных и необычных пляжей. В здешних водах обитают летучие мыши, а пейзажи просто завораживают.
Но растущая популярность места привела к трагедиям: участились случаи падений со скал, многие отдыхающие получают травмы. Власти уже планируют ограничить доступ к особенно опасным участкам.
Испанское побережье — мечта туриста. Однако в последние годы Коста-дель-Соль страдает от нашествия медуз.
Морские течения выносят их к берегу, и даже предупреждающие знаки не останавливают отдыхающих. Жалящие щупальца причиняют неприятные ожоги и могут испортить отдых.
Пляж Плаж-де-Ла-Граветт на Лазурном берегу пришлось временно закрыть в 2023 году. Причина — высокий уровень энтерококков в воде.
Из-за слабого течения морская вода не обновлялась, и бактерии начали активно размножаться. К счастью, проблема решена, и вода снова безопасна.
Дюнке́рк (фр. Dunkerque,) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Дюнкерк это город-порт на берегу Ла-Манша, в 10 км от границы с Бельгией.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.