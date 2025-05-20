Там, где цветут мечты: сад Чираки Маргарет снова ждёт

Какой запах ассоциируется у вас с летом? Возможно, это аромат роз, который окутывает каждый уголок сада Чираки Маргарет при замке Эстерхази. С 17 мая этот волшебный розарий вновь доступен для всех желающих — идеальное место для романтических прогулок и созерцания живой красоты.

Фото: Own work by rosier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Роза

Розы, которых больше 8000

На территории сада высажены почти восемь тысяч кустов, представляющих сотни сортов — от классических английских и французских до современных гибридов.

Цветение достигает своего пика в мае и июне, именно в это время прогулка по аллеям превращается в сказочное приключение.

История и обновление

Розарий пережил масштабную реконструкцию, начатую ещё в 2015 году. В 2021 году в нём был открыт обновлённый Розовый дом (Rózsaház) стоимостью более 100 миллионов форинтов.

Он служит не только входной зоной, но и пространством для выставок, мероприятий и конференций. В здании появился просторный холл и специально оборудованная подготовительная комната.

Роза года — настоящая дива

В 2025 году особое внимание привлекает роза 'Pierre de Ronsard', выбранная как "роза года" компанией Meilland.

Она поражает крупными сливочно-белыми цветами с розовыми акцентами и устойчивостью к болезням — настоящее украшение сада.

Условия посещения и цены

Сад открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00. Цены демократичные:

Взрослый билет — 1500 форинтов (330 рублей)

Семейный (2 взрослых + 2 ребёнка и более) — 3000 форинтов (660 рублей)

Студенты, пенсионеры, местные жители — 1000 форинтов (220 рублей)

Дети до 6 лет — бесплатно

Сад и замок — идеальное сочетание

Если вы приехали ради роз, не упустите шанс заглянуть и в сам замок Эстерхази — один из крупнейших и красивейших дворцов страны.

С каждым годом он становится всё более роскошным, сохраняя при этом свою уникальную атмосферу.

Уточнения

Э́стерхази или Эстергази-Галанта (венг. galántai Esterházy) — крупнейшие частные землевладельцы Венгрии при Габсбургах. Крупнейшими культурными центрами Венгрии XVIII века были дворцово-парковые комплексы Эстерхази в Айзенштадте и Фертёде.

