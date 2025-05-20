Там, где цветут мечты: сад Чираки Маргарет снова ждёт

Какой запах ассоциируется у вас с летом? Возможно, это аромат роз, который окутывает каждый уголок сада Чираки Маргарет при замке Эстерхази. С 17 мая этот волшебный розарий вновь доступен для всех желающих — идеальное место для романтических прогулок и созерцания живой красоты.
На территории сада высажены почти восемь тысяч кустов, представляющих сотни сортов — от классических английских и французских до современных гибридов.
Цветение достигает своего пика в мае и июне, именно в это время прогулка по аллеям превращается в сказочное приключение.
Розарий пережил масштабную реконструкцию, начатую ещё в 2015 году. В 2021 году в нём был открыт обновлённый Розовый дом (Rózsaház) стоимостью более 100 миллионов форинтов.
Он служит не только входной зоной, но и пространством для выставок, мероприятий и конференций. В здании появился просторный холл и специально оборудованная подготовительная комната.
В 2025 году особое внимание привлекает роза 'Pierre de Ronsard', выбранная как "роза года" компанией Meilland.
Она поражает крупными сливочно-белыми цветами с розовыми акцентами и устойчивостью к болезням — настоящее украшение сада.
Сад открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00. Цены демократичные:
Если вы приехали ради роз, не упустите шанс заглянуть и в сам замок Эстерхази — один из крупнейших и красивейших дворцов страны.
С каждым годом он становится всё более роскошным, сохраняя при этом свою уникальную атмосферу.
Э́стерхази или Эстергази-Галанта (венг. galántai Esterházy) — крупнейшие частные землевладельцы Венгрии при Габсбургах. Крупнейшими культурными центрами Венгрии XVIII века были дворцово-парковые комплексы Эстерхази в Айзенштадте и Фертёде.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.