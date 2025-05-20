Необычные кражи в центре Европы: что уносят из Брюгге туристы и почему это угрожает городу

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь задумывались, что туристы готовы унести с собой из путешествий? Магниты, кружки, камушки с пляжа — обычное дело. Но то, что происходит в бельгийском Брюгге, иначе как варварством назвать сложно.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauroonline, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Европа, Брюгге

Город, охраняемый ЮНЕСКО и славящийся своей аутентичностью, оказался жертвой необычного преступного увлечения: неизвестные похищают булыжники прямо с улиц исторического центра.

Камни на память: новые "сувениры" из Брюгге

По подсчётам, ежемесячно в таких знаковых местах, как Минневотер, Висмаркт, центральная площадь Маркт и окрестности музея Гроотхусе, пропадает от 50 до 70 булыжников. И эта цифра — только вершина айсберга.

"Это число может быть ещё выше", — подчёркивает общественный инспектор Фрэнки Демон.

Особенно активно исчезают камни в туристический сезон — весной и летом. Городские власти уверены, что виной всему сами туристы, решившие забрать с собой кусочек древнего города.

Красиво, но опасно

На первый взгляд — безобидная шалость. Но только до тех пор, пока кто-то не оступится в зияющую после кражи яму.

"Удалённые камни оставляют опасные пробелы. Это может привести к несчастным случаям", — предупреждает Демон.

И это не только вопрос безопасности. Восстановление исторической брусчатки — дорогое удовольствие. На ремонт одного квадратного метра уходит порядка 200 евро. Работы много, и каждое новое повреждение — дополнительная головная боль для городских служб.

Призыв к разуму

"Вызывает сожаление постоянная необходимость заделывать выбоины и расшатанные камни. Это большая дополнительная работа и затраты", — говорит инспектор.

Он обращается ко всем путешественникам с просьбой:

"Просто уважайте, пожалуйста. Оставьте булыжники там, где вы есть".

Не только камни

Это уже не первый случай, когда туристы уносят домой то, что к сувенирам отношения не имеет.

В Помпеях находили артефакты с Сардинии, а в других исторических местах — целые элементы архитектуры. Брюгге — просто стал следующей жертвой "памятных преступлений".

Куда поехать, чтобы не портить чужое

Тем, кто хочет действительно прочувствовать дух страны, лучше направиться в маленькие аутентичные деревни.

Там, среди семейных кофеен и уютных гостиниц, можно получить гораздо более ценный опыт, чем от кражи с мостовой.

Уточнения

Брю́гге (нидерл. Brugge, фр. Bruges, нем. Brügge,) — город в Бельгии, центр провинции Западная Фландрия. Экономический и культурный расцвет Брюгге связывают с эпохой высокого и позднего Средневековья (XII—XV вв.).



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