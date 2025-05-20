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Райский уголок в Венгрии: Zsóry превращается в центр притяжения для туристов - узнайте, что изменилось

1:47
Туризм

Спа-центр Zsóry в венгерском городе Мезёкёвешде вышел на новый уровень благодаря поддержке Евросоюза.

городской спортивный зал, Мезёкёвешд, Венгрия
Фото: commons.wikimedia by Globetrotter19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
городской спортивный зал, Мезёкёвешд, Венгрия

В рамках масштабной программы модернизации были реализованы два взаимосвязанных проекта: расширение самого комплекса и создание Парка здоровья, нацеленных на укрепление позиций региона как центра оздоровительного туризма.

Центральной частью обновления стал новый крытый бассейн, а также многофункциональная площадка для мероприятий и парк приключений, что делает Zsóry круглогодично привлекательным для туристов и жителей.

Дополнительно благоустроена территория: появились уличные тренажёры, пешеходные дорожки и зоны отдыха с лавочками, позволяющие наслаждаться природой и вести активный образ жизни.

Инвестиции в расширение комплекса составили около 1,4 миллиарда форинтов, а создание Парка здоровья обошлось более чем в 900 миллионов форинтов. Эти вложения направлены не только на развитие туристической инфраструктуры, но и на повышение качества жизни местного населения.

Проект подчеркивает стратегическую цель — формирование Мезёкёвешда как регионального центра оздоровления, природы и гостеприимства. Повышенное внимание к пропаганде ЗОЖ, модернизации объектов отдыха и доступности услуг делает город более привлекательным как для краткосрочных визитов, так и для длительного пребывания.

Инициатива также способствует развитию туризма, здравоохранения и локальной экономики, обеспечивая новые рабочие места и устойчивый рост региона. Мезёкёвешд постепенно становится заметной точкой на оздоровительной карте Венгрии.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország, дословно: «Страна венгров, венгерская страна») — государство в Центральной Европе.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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