Канарские острова и Париж бьют рекорды: туризм растёт, а жители протестуют

Канарские острова бьют рекорды по туризму: в марте архипелаг принял свыше 1,55 миллиона иностранных гостей, что на 0,9% больше, чем в прошлом году.
Это абсолютный максимум для региона, несмотря на массовые протесты местных жителей, недовольных ростом цен и давлением на инфраструктуру.
Канары — лишь один из множества примеров того, как массовый туризм охватывает Европу. В 2024 году континент ожидает рекордный туристический поток.
Такие города, как Венеция, Барселона и Амстердам, традиционно остаются под высоким давлением. Однако теперь даже менее известные направления страдают от перенаселения и потери локального колорита.
Согласно исследованию Travel Fresh, три ключевых показателя помогают оценить влияние туризма: плотность ночёвок на квадратный километр, количество туристов на душу населения и общее воздействие на окружающую среду и жильё.
Лидером по соотношению туристов к местному населению стал греческий остров Закинтос — 150 туристов на одного жителя. Это привело к росту цен на аренду, загрязнению природы и нагрузке на инфраструктуру.
На втором месте — Истрия (Хорватия) с отношением 133:1. Хотя регион пытается избегать широкой огласки, наплыв туристов заметно влияет на ритм жизни.
Фуэртевентура (Канары) замыкает тройку с показателем 120:1. Весной жители острова выходили на протесты, выражая недовольство неконтролируемым ростом туризма.
Париж занимает первое место по плотности туристов — 418 280 на квадратный километр, а Мадрид стал ареной протестов 150 000 человек в апреле. Причина — жилищный кризис, вызванный арендным бумом и спекуляцией на фоне турпотока.
Европа сталкивается с новым вызовом: как сохранить экономические преимущества туризма, не разрушая при этом жизнь местных сообществ.
За́кинтос (греч. Ζάκυνθος), прежде Занте (итал. Zante) — малый город в Греции на востоке острова Закинф.
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