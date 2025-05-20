Канарские острова и Париж бьют рекорды: туризм растёт, а жители протестуют

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Канарские острова бьют рекорды по туризму: в марте архипелаг принял свыше 1,55 миллиона иностранных гостей, что на 0,9% больше, чем в прошлом году.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Париж

Это абсолютный максимум для региона, несмотря на массовые протесты местных жителей, недовольных ростом цен и давлением на инфраструктуру.

Канары — лишь один из множества примеров того, как массовый туризм охватывает Европу. В 2024 году континент ожидает рекордный туристический поток.

Такие города, как Венеция, Барселона и Амстердам, традиционно остаются под высоким давлением. Однако теперь даже менее известные направления страдают от перенаселения и потери локального колорита.

Согласно исследованию Travel Fresh, три ключевых показателя помогают оценить влияние туризма: плотность ночёвок на квадратный километр, количество туристов на душу населения и общее воздействие на окружающую среду и жильё.

Лидером по соотношению туристов к местному населению стал греческий остров Закинтос — 150 туристов на одного жителя. Это привело к росту цен на аренду, загрязнению природы и нагрузке на инфраструктуру.

На втором месте — Истрия (Хорватия) с отношением 133:1. Хотя регион пытается избегать широкой огласки, наплыв туристов заметно влияет на ритм жизни.

Фуэртевентура (Канары) замыкает тройку с показателем 120:1. Весной жители острова выходили на протесты, выражая недовольство неконтролируемым ростом туризма.

Париж занимает первое место по плотности туристов — 418 280 на квадратный километр, а Мадрид стал ареной протестов 150 000 человек в апреле. Причина — жилищный кризис, вызванный арендным бумом и спекуляцией на фоне турпотока.

Европа сталкивается с новым вызовом: как сохранить экономические преимущества туризма, не разрушая при этом жизнь местных сообществ.

Уточнения

За́кинтос (греч. Ζάκυνθος), прежде Занте (итал. Zante) — малый город в Греции на востоке острова Закинф.

