Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихо, мощно, мгновенно: гибрид Porsche едет как суперкар из будущего
Москвич — от народного седана до китайского электрокара: история и перерождение легенды
Френч, который умеет удивлять: новый взгляд на вечную классику
Хитрые, ласковые и гениальные — эти кошки точно не простачки
Лимонный взрыв во вкусе: эти оладьи покорят ваше сердце — простой рецепт без яиц
Экспедиция в бездну: они нырнули на 700 метров и нашли нечто пугающе красивое
Пахнет так, что соседи постучались с пустыми тарелками — да, это всего лишь ужин
Готовы ли вы к жизни с собакой на даче? Узнайте прямо сейчас
Вопреки санкционному дисконту: Россия вошла в топ поставщиков по экспорту мороженого филе рыбы

Канарские острова и Париж бьют рекорды: туризм растёт, а жители протестуют

2:11
Туризм

Канарские острова бьют рекорды по туризму: в марте архипелаг принял свыше 1,55 миллиона иностранных гостей, что на 0,9% больше, чем в прошлом году.

Париж
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Париж

Это абсолютный максимум для региона, несмотря на массовые протесты местных жителей, недовольных ростом цен и давлением на инфраструктуру.

Канары — лишь один из множества примеров того, как массовый туризм охватывает Европу. В 2024 году континент ожидает рекордный туристический поток.

Такие города, как Венеция, Барселона и Амстердам, традиционно остаются под высоким давлением. Однако теперь даже менее известные направления страдают от перенаселения и потери локального колорита.

Согласно исследованию Travel Fresh, три ключевых показателя помогают оценить влияние туризма: плотность ночёвок на квадратный километр, количество туристов на душу населения и общее воздействие на окружающую среду и жильё.

Лидером по соотношению туристов к местному населению стал греческий остров Закинтос — 150 туристов на одного жителя. Это привело к росту цен на аренду, загрязнению природы и нагрузке на инфраструктуру.

На втором месте — Истрия (Хорватия) с отношением 133:1. Хотя регион пытается избегать широкой огласки, наплыв туристов заметно влияет на ритм жизни.

Фуэртевентура (Канары) замыкает тройку с показателем 120:1. Весной жители острова выходили на протесты, выражая недовольство неконтролируемым ростом туризма.

Париж занимает первое место по плотности туристов — 418 280 на квадратный километр, а Мадрид стал ареной протестов 150 000 человек в апреле. Причина — жилищный кризис, вызванный арендным бумом и спекуляцией на фоне турпотока.

Европа сталкивается с новым вызовом: как сохранить экономические преимущества туризма, не разрушая при этом жизнь местных сообществ.

Уточнения

За́кинтос (греч. Ζάκυνθος), прежде Занте (итал. Zante) — малый город в Греции на востоке острова Закинф. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Садоводство, цветоводство
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая Аудио 
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65
Новости спорта
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65 Аудио 
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Вредители и болезни
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Последние материалы
Москвич — от народного седана до китайского электрокара: история и перерождение легенды
Френч, который умеет удивлять: новый взгляд на вечную классику
Канарские острова и Париж бьют рекорды: туризм растёт, а жители протестуют
Хитрые, ласковые и гениальные — эти кошки точно не простачки
Лимонный взрыв во вкусе: эти оладьи покорят ваше сердце — простой рецепт без яиц
Экспедиция в бездну: они нырнули на 700 метров и нашли нечто пугающе красивое
Пахнет так, что соседи постучались с пустыми тарелками — да, это всего лишь ужин
Готовы ли вы к жизни с собакой на даче? Узнайте прямо сейчас
Вопреки санкционному дисконту: Россия вошла в топ поставщиков по экспорту мороженого филе рыбы
Джастин Бибер потерял все деньги и вынужден был продать свою коллекцию под угрозой банкротства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.