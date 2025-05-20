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Длинные выходные вне столицы: топ-городов для короткого путешествия

Туризм

Планируете короткое путешествие на июньские выходные из Москвы? Эти пять городов — идеальный выбор для культурного отдыха, гастрономических открытий и неспешных прогулок.

Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Спасо-Преображенский собор
Фото: commons.wikimedia by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Спасо-Преображенский собор

Все они, как отмечает интернет-издание «Подмосковье Сегодня», находятся в пределах 3-4 часов езды от столицы и предлагают уникальные впечатления.

Суздаль
Город-музей под открытым небом, где история оживает в каждом доме и храме. Обязательно посетите Спасо-Евфимиев монастырь, пройдитесь по улочкам, где время словно остановилось, и загляните в Музей деревянного зодчества. Попробуйте местные фермерские сыры, квас и медовуху.

Сергиев Посад
Духовный центр России и единственный город Золотого кольца в Московской области. Главная достопримечательность — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, объект наследия ЮНЕСКО. Дополните маршрут прогулкой по набережной реки Кончуры и визитом в Музей игрушки. Обязательно купите монастырские булочки и пироги.

Тула
Город-легенда с богатой историей. Оружейный завод, Музей оружия, литературное наследие "Ясной Поляны" — родины Льва Толстого. Здесь можно отведать настоящие тульские пряники, пастилу и устроить чаепитие из самовара в одном из купеческих домов.

Калуга
Столица российской космонавтики. Главный магнит — Музей истории космонавтики, созданный по инициативе Циолковского. Кроме науки, вас ждут сыроварни, экотропы, речные сплавы и колоритные кафе в старинных особняках.

Рязань
Город древней славы и народных промыслов. Прогуляйтесь по территории Рязанского кремля, узнайте больше о доблести в Музее ВДВ, загляните к мастерам гончарного дела. Не уезжайте без пирогов и ароматного варенья из местных лавок.

Уточнения

Спа́со-Евфи́миев монасты́рь — мужской монастырь Владимирской епархии Русской православной церкви, расположенный в северной части Суздаля, на левом берегу реки Каменки.

Тро́ице-Се́ргиева ла́вра (в церковной литературе обычно Свя́то-Тро́ицкая Сергиева лавра) — крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с многовековой историей. Расположен в центре города Сергиева Посада Московской области, на реке Кончуре́.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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