Нет под рукой карты-ключа? Раскрыт секрет включения света в номере отеля — горничные до сих пор об этом молчали

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пользовательница TikTok по имени Ниа поделилась своим открытием, как включить свет в гостиничном номере, если по какой-то причине отсутствует карта-ключ. Об этом рассказано на сайте "Турпром".

Фото: commons.wikimedia.org by Karin Jansen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиничный номер

Оказалось, что включить свет можно с помощью любой пластиковой карты, которая подходит по размерам кармашка для карты-ключа.

Подписчики, посмотревшие ролик с нелегальными рекомендациями, отреагировали бурными комментариями. Они писали, что могли бы оказаться на долгое время без света. В странах с жарким климатом без такой премудрости пришлось бы сидеть в духоте, так как невозможно было бы включить кондиционер.

В разных отелях данная хитрость может сработать по-разному. Одна горничная рассказала, что вставляла в кармашек для карты сложенную бумагу. В редких случаях чужая карта могла не сработать, но, как правило, такого не бывает.

Туристам, оказавшимся без карты-ключа, рекомендуют не использовать для включения света банковскую карту, чтобы не забыть её по случайности и во избежание блокировки. Лучше использовать карту лояльности любого магазина.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

