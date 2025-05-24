Жизнь нараспашку: путешественница раскрыла главное отличие образа жизни шведов и россиян

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка, посетив Швецию, поделилась своими впечатлениями о культурных различиях, которые, по её мнению, могли бы вызвать недоумение, а то и стыд у некоторых россиян. Свои наблюдения она опубликовала в личном блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Wizdumeros, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стокгольм

Особое внимание путешественница уделила шведскому отношению к демонстрации богатства. По её словам, в Швеции скромность и равенство — это не просто слова, а образ жизни. Выставлять напоказ свой достаток считается неприличным, в то время как в России, по мнению блогера, демонстрация статуса часто воспринимается как признак успеха.

Ещё одним контрастом стала любовь шведов к минимализму. Это проявляется во всём, включая оформление интерьера. Шведы предпочитают лаконичность и функциональность, отказываясь от излишеств и декоративных элементов.

Наконец, туристку удивило отсутствие стремления к приватности, столь характерное для россиян. В Швеции редко увидишь плотные шторы на окнах или высокие заборы вокруг домов, что, по мнению автора, является нормой для российского менталитета, где личное пространство ценится превыше всего.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

