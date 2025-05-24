Роспотребнадзор предупреждает: эти ошибки при выборе лагеря могут стоить ребёнку здоровья — будьте бдительны!

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство родителей задаются вопросом, как сделать отдых ребёнка приятным и полезным одновременно, и самые длинные каникулы заставляют взрослых особенно задумываться, чем же можно порадовать ребят. Одно из самых популярных мест, куда отправляют детей на отдых, — это лагерь. В нём у детей есть возможность общаться со сверстниками и активно проводить время, однако не стоит спешить с выбором конкретного лагеря.

Фото: commons.wikimedia.org by Friendsworldclub, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Детский лагерь

В преддверии летних каникул Роспотребнадзор опубликовал в своём Telegram-канале важные рекомендации для родителей, планирующих отправить своих детей в оздоровительные лагеря. Чтобы отдых ребёнка был безопасным и приятным, ведомство советует тщательно подойти к выбору учреждения.

Прежде всего убедитесь, что выбранный лагерь внесён в официальный реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Это гарантирует, что учреждение соответствует санитарным нормам и требованиям безопасности. Также стоит обратить внимание на расположение лагеря и удобство подъезда к нему.

Обязательно заключите договор с лагерем, внимательно изучив все его условия. Это позволит вам защитить свои права потребителя в случае возникновения каких-либо проблем.

Роспотребнадзор также рекомендует изучать отзывы других родителей и детей, уже побывавших в лагере. Хотя это и полезно, стоит помнить, что отзывы субъективны и не должны быть единственным критерием при выборе.

Уточнения

Детский лагерь — организация отдыха детей и оздоровления, в которую направляются дети в период каникул или иной период, предусмотренный режимом функционирования организации.

