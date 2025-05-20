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Бюджетный маршрут в тропический рай: способ сэкономить на перелётах без потери комфорта

2:21
Туризм

Планируете отпуск, но цены на авиабилеты пугают больше, чем очереди на паспортном контроле? Есть способ сэкономить, о котором знают не все. Его называют "трюк с греческими островами", и он может существенно снизить расходы на перелёты.

Самолет
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Самолет

Суть проста: вместо одного длинного рейса до конечной точки маршрута бронируйте путешествие по частям. Начните с дешёвого перелёта в крупный хаб, а оттуда уже планируйте путь дальше.

Как это работает?

Допустим, вы хотите отправиться на Санторини. Вместо дорогого прямого рейса бронируйте бюджетный перелёт в Афины.

А затем уже покупайте внутренний рейс или билет на паром. Так вы платите меньше и получаете больше гибкости.

Этот лайфхак работает не только в Греции. В любую страну можно добраться с минимальными затратами, если разделить маршрут на отдельные отрезки и не гнаться за единым билетом с пересадками.

Что нужно учитывать, чтобы не попасть впросак

Сэкономить — хорошо, но важно не потерять в комфорте (и нервах). Перед тем как бронировать первый сегмент, обязательно:

  • Проверьте транспортную доступность: можно ли удобно добраться от одного аэропорта к следующему пункту отправления.
  • Оцените стоимость трансфера: такси, поезда и автобусы могут "съесть" всю экономию.
  • Заложите запас по времени: рейсы по отдельным билетам не связаны друг с другом, и авиакомпания не обязана пересаживать вас бесплатно в случае опоздания.

Лучше перестраховаться и оставить себе пару часов между пересадками, особенно если предстоит пересекать город, менять аэропорт или переходить с самолёта на поезд.

Маленький риск — большая выгода

"Трюк с греческими островами" позволяет не только экономить, но и путешествовать более осознанно: вы можете исследовать города-хабы, на которые раньше не обратили бы внимания. Главное — тщательно всё рассчитать.

Совет напоследок: всегда проверяйте надёжность перевозчиков и не связывайтесь с сомнительными предложениями — дёшево не всегда значит безопасно.

Ну и не забудьте захватить с собой в дорогу удобные наушники, маску для сна и запас терпения — с этим набором даже длинный маршрут станет проще.

Уточнения

Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца. Билет является средством контроля и подлежит обязательной регистрации перед вылетом, после регистрации пассажир получает посадочный талон.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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