Лето в термальном стиле: бассейн в Чехии который затмит модные спа-центры

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бассейн Brná расположен в зелёной долине, прямо у реки Эльбы, недалеко от охраняемого природного парка Ческе-Стржедохоржи. Территория комплекса — более 11 000 квадратных метров, и скорее напоминает парковую зону, чем стандартный бассейн.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чехия, термальные источники

Вход осуществляется через терминал самообслуживания, принимающий как карты, так и наличные. Всё продумано до мелочей: можно взять в аренду полотенце, перекусить в киоске, воспользоваться душем или забронировать шезлонг.

Развлечения для всей семьи

Взрослым по душе придутся бассейны с горячей водой и спокойная атмосфера, а дети не захотят уходить с водных горок, качелей и игровых лужаек.

Также доступны мини-гольф, пляжный волейбол и тренажёры под открытым небом. Всё это — под наблюдением персонала, который следит за порядком и чистотой.

Бонус: замок и вид на Эльбу

Любителям активного отдыха стоит прогуляться до живописных развалин замка Стржеков. Это одно из самых фотогеничных мест региона, откуда открываются потрясающие виды на Эльбу и окрестности.

На вершине вас ждут ресторан и кафе-мороженое — идеальное завершение дня.

Уточнения

Эльба — река бассейна Северного моря в Чехии и Германии.



Че́шская Респу́блика (чеш. Česká republika,) — государство в Центральной Европе. Столица Прага — крупнейший город страны. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.

