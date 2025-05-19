Лето в термальном стиле: бассейн в Чехии который затмит модные спа-центры

Бассейн Brná расположен в зелёной долине, прямо у реки Эльбы, недалеко от охраняемого природного парка Ческе-Стржедохоржи. Территория комплекса — более 11 000 квадратных метров, и скорее напоминает парковую зону, чем стандартный бассейн.
Вход осуществляется через терминал самообслуживания, принимающий как карты, так и наличные. Всё продумано до мелочей: можно взять в аренду полотенце, перекусить в киоске, воспользоваться душем или забронировать шезлонг.
Взрослым по душе придутся бассейны с горячей водой и спокойная атмосфера, а дети не захотят уходить с водных горок, качелей и игровых лужаек.
Также доступны мини-гольф, пляжный волейбол и тренажёры под открытым небом. Всё это — под наблюдением персонала, который следит за порядком и чистотой.
Любителям активного отдыха стоит прогуляться до живописных развалин замка Стржеков. Это одно из самых фотогеничных мест региона, откуда открываются потрясающие виды на Эльбу и окрестности.
На вершине вас ждут ресторан и кафе-мороженое — идеальное завершение дня.
Эльба — река бассейна Северного моря в Чехии и Германии.
Че́шская Респу́блика (чеш. Česká republika,) — государство в Центральной Европе. Столица Прага — крупнейший город страны. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.
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