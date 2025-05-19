Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удар по швейцарским хоккеистам. Звёздный капитан завершил чемпионат мира
Волосы седеют не по наследству — а из-за этих каждодневных ошибок
Чистишь зубы правильно, но всё равно кариес? Скорее всего, совершаешь эту ошибку
Троих пособников зарубежных мошенников поймали: вот как они обманывали людей
Наслаждайтесь осенью: лучшие растения для красивых клумб
Один приём — и запечённые овощи как в ресторане
Учёные узнали секрет долголетия: вот что 12-летнее исследование показывает о старении и мышцах
Домашний рай круглый год: что такое зимняя терраса и зачем она вам нужна
Загадка, которую решает наука: существует ли вода в жидком состоянии на Марсе

Лето в термальном стиле: бассейн в Чехии который затмит модные спа-центры

1:18
Туризм

Бассейн Brná расположен в зелёной долине, прямо у реки Эльбы, недалеко от охраняемого природного парка Ческе-Стржедохоржи. Территория комплекса — более 11 000 квадратных метров, и скорее напоминает парковую зону, чем стандартный бассейн.

Чехия, термальные источники
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чехия, термальные источники

Вход осуществляется через терминал самообслуживания, принимающий как карты, так и наличные. Всё продумано до мелочей: можно взять в аренду полотенце, перекусить в киоске, воспользоваться душем или забронировать шезлонг.

Развлечения для всей семьи

Взрослым по душе придутся бассейны с горячей водой и спокойная атмосфера, а дети не захотят уходить с водных горок, качелей и игровых лужаек.

Также доступны мини-гольф, пляжный волейбол и тренажёры под открытым небом. Всё это — под наблюдением персонала, который следит за порядком и чистотой.

Бонус: замок и вид на Эльбу

Любителям активного отдыха стоит прогуляться до живописных развалин замка Стржеков. Это одно из самых фотогеничных мест региона, откуда открываются потрясающие виды на Эльбу и окрестности.

На вершине вас ждут ресторан и кафе-мороженое — идеальное завершение дня.

Уточнения

Эльба  — река бассейна Северного моря в Чехии и Германии.

Че́шская Респу́блика (чеш. Česká republika,) — государство в Центральной Европе. Столица Прага — крупнейший город страны. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Вредители и болезни
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники Аудио 
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Российский шоу-бизнес
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде Аудио 
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Авто
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
Волосы седеют не по наследству — а из-за этих каждодневных ошибок
Чистишь зубы правильно, но всё равно кариес? Скорее всего, совершаешь эту ошибку
Троих пособников зарубежных мошенников поймали: вот как они обманывали людей
Наслаждайтесь осенью: лучшие растения для красивых клумб
Один приём — и запечённые овощи как в ресторане
Учёные узнали секрет долголетия: вот что 12-летнее исследование показывает о старении и мышцах
Лето в термальном стиле: бассейн в Чехии который затмит модные спа-центры
Домашний рай круглый год: что такое зимняя терраса и зачем она вам нужна
Загадка, которую решает наука: существует ли вода в жидком состоянии на Марсе
Волочкова заявила, что её не пускали в больницу к Юрию Григоровичу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.