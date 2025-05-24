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Американский мираж: российская путешественница раскрыла тёмную сторону казино в США

1:17
Туризм

Москвичка Полина, недавно вернувшаяся из отпуска в Штатах, поделилась с журналистами "Ленты.ру" своим опытом посещения американского казино. По её словам, игорный дом оставил у неё не самые приятные впечатления.

Казино
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Казино

Полина рассказала, что её пригласил друг, просто чтобы показать, что это такое. Они решили ограничиться суммой в 100 долларов на человека, оставив остальные деньги в отеле. Это, как оказалось, было правильным решением, потому что азарт захватывает мгновенно.

Полина предупреждает, что даже не склонные к азарту люди могут поддаться искушению, поскольку включается какой-то внутренний механизм и хочется играть ещё и ещё. Когда выигрываешь, особенно кажется, что удача на твоей стороне и следующая ставка точно принесёт крупный выигрыш. Россиянка также отметила, что время в казино летит незаметно.

"Мне казалось, что мы провели в заведении всего час, но когда я посмотрела на часы, я поняла, что прошло два с половиной часа. Ты этого даже не замечаешь. Естественно, все 100 долларов я проиграла, остановиться было очень сложно. Здесь всех обирают как липку", — заключила девушка.

Уточнения

Казино́ — игорное заведение, в котором с использованием рулетки, игровых столов для карточных игр и игры в кости, игровых автоматов, а также другого игорного оборудования осуществляется проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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