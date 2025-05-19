Самый красивый километр Италии: прогулка, которая превращается в роман

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ещё Габриэле Д'Аннунцио назвал эту улицу "самым красивым километром Италии". И хотя он нередко оставлял свой след "везде", от изобретения тромеццино до создания музея на берегу озера Гарда, именно здесь его слова стали особенно символичными. Потому что эта набережная — не просто маршрут, а живая история, пейзаж и эмоция в одном флаконе.

Фото: commons.wikimedia.org by Franc rc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Набережная в Реджо-ди-Калабриа

Прогулка вдоль моря, где встречаются эпохи

Набережная Итало Фалькомата в Реджо-ди-Калабрия тянется вдоль центра города от Порто-Веккьо до района Санта-Катерина. Её сердце — участок длиной 1700 метров, где можно гулять с видом на Мессинский пролив, наслаждаясь панорамой и дыханием истории.

Первую версию этого бульвара спроектировал инженер Джован Баттиста Мори после землетрясения 1783 года. С тех пор каждый разрушительный толчок — в 1908 году, в 1994-м — становился поводом для обновления.

Именно во времена мэра Итало Фалькомата здесь началась новая эра: набережная стала символом "весны Реджо" — эпохи городского возрождения и культурной гордости.

Интересно, что сегодня мэром города является Джузеппе Фалькомата — сын политика, в честь которого названа сама набережная.

Что посмотреть на набережной Фалькомата

Прогуливаясь по Lungomare Falcomatà, вы не только дышите морским воздухом, но и путешествуете сквозь историю:

Военный мемориал — впечатляющий мавзолей в память павших в Первой мировой.

Памятник Гарибальди — бронзовая статуя на входе в набережную.

Театр Франческо Чилеа — здание XIX века с оперным, балетным и концертным репертуаром.

Дворец мэрии — пример архитектуры модерн, до сих пор действующий.

Архитектура, мифы и оптические иллюзии

Современная Via Marina состоит из четырёх частей: набережных Фалькомата, Маттеотти, Корсо Витторио Эмануэле III и Виале Дженоезе Зерби.

Все они образуют целостный ансамбль зданий в стиле модерн. Особое внимание стоит уделить палаццо Зани, палаццо Спинелли и Вилле Дженоезе Зерби.

А ещё - это место связано с мистическим явлением, которое называют "фата Моргана". Иногда прямо с берега Реджо можно увидеть Сицилию в фантастически искажённом виде — как будто она парит над морем. Оптический мираж, который кажется настоящим волшебством.

Уточнения

Ре́джо-ди-Кала́брия (итал. Reggio di Calabria, лат. Rhegium) — город в Италии, в области Калабрия, административный центр одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Расположен на носке итальянского "сапога", напротив города Мессина на Сицилии (между ними курсирует паром).



