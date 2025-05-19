Топ-5 самых продолжительных железнодорожных маршрутов СССР

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Железные дороги были настоящими артериями Советского Союза — огромной страны, растянувшейся на тысячи километров от Балтики до Тихого океана.

Фото: Wikimedia Commons by Artyom Svetlov is licensed under Public domain поезд дальнего следования

Для миллионов граждан поезд был не просто транспортом, а способом добраться домой, на работу, в отпуск или даже начать новую жизнь в другой республике. В условиях ограниченного авиасообщения и огромных расстояний железнодорожные маршруты играли стратегическую роль в единстве государства.

Вот пятёрка самых длинных и впечатляющих маршрутов советской эпохи.

1. Москва — Владивосток (Транссибирская магистраль)

Длина: около 9 300 км. Время в пути: 6,5-7 суток.

Крупнейшая железнодорожная линия в мире. Соединяла столицу СССР с Тихоокеанским побережьем. Проходила через десятки регионов и шесть часовых поясов.

2. Москва — Хабаровск

Длина: ~8 500 км. Время в пути: 6 суток.

Важный маршрут по Транссибу, который завершался на несколько сотен километров раньше Владивостока. Обслуживал крупные города Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3. Москва — Ташкент

Длина: ~3 400 км. Время в пути: 3-4 суток.

Популярный южный маршрут в столицу Узбекской ССР. Проходил через Астрахань, пустыни Казахстана, и заканчивался у подножия Тянь-Шаня.

4. Москва — Баку

Длина: ~2 800 км. Время в пути: около 3 суток.

Железнодорожный мост между Россией и Закавказьем. Поезд проезжал через степи Поволжья и Кавказские горы, завершаясь на побережье Каспийского моря.

5. Ленинград — Ташкент

Длина: ~3 900 км. Время в пути: 4 суток.

Протяжённый маршрут из северной столицы до Средней Азии. Соединял два абсолютно разных по климату и культуре региона — Балтику и Центральную Азию.

Длинные маршруты советских железных дорог — это не просто километры. Это дороги, по которым двигалась страна: перевозились грузы, перемещались рабочие, студенты, отдыхающие. Эти маршруты соединяли далекие республики, способствуя формированию общей идентичности.

Сегодня многие из них продолжают существовать, напоминая о масштабах и связности бывшего СССР.