Этот греческий пляж обошёл всю Европу: место силы, которое стало символом экологического туризма

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Халкидики давно признан туристическим раем, но теперь у него есть весомая причина для гордости. Пляж Лагуна Порту Гларокавос на полуострове Кассандра признан лучшим пляжем Европы по версии European Best Destinations. Рейтинг составлялся на основе отзывов путешественников, и именно этот уголок северной Греции покорил сердца тысяч.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info залив Гларокавос

"Гларокавос — это не просто пляж, это картина природы"

"Кассандра — это место исключительной природной красоты, где синее море встречается с зеленью сосновых лесов. Членство Гларокавоса в соответствующем рейтинге, опубликованном журналом Forbes, как самого красивого пляжа Европы — наша огромная гордость. Это признание подтверждает ценность наших природных богатств. Спасибо всем, кто поддержал нас. Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы сохранить этот уголок в чистоте и с минимальным воздействием на окружающую среду", — прокомментировала победу мэр Кассандры Анастасия Халкиа.

Лидер по числу "Голубых флагов"

Кассандра стала абсолютным лидером среди муниципалитетов, получив 34 "Голубых флага" за 2025 год — 32 за чистоту пляжей и 2 за экологичность причалов.

Это не просто награда, а признание устойчивого подхода региона к туризму и экологии.

"Кассандра в топе — 34 "Голубых флага" на 2025 год! Это результат ежедневной работы и осознанного отношения к природе со стороны всех: муниципальных служб, жителей и туристов. Мы доказываем, что уважение к окружающей среде и грамотная организация приносят плоды мирового масштаба", — добавила Анастасия Халкиа.

Туризм и развитие идут рука об руку

"Международное признание Гларокавоса как одного из лучших пляжей Европы — это ценнейший актив. Это усиливает поток туристов, формирует имидж Кассандры и закрепляет её на туристической карте Европы. Наша цель — превратить такие награды в устойчивое развитие с уважением к экологии и жителям", — подчеркнул стратегическую значимость признания первый заместитель мэра по туризму Лазарь Гациос.

Гларокавос — место, где мечты становятся пейзажем

Кассандра уже не просто регион. Это новый ориентир европейского качества отдыха — с чистыми пляжами, бережным отношением к природе и невероятными пейзажами, которые теперь оценили даже международные рейтинги.

Уточнения

Халкидика (греч. Χαλκιδική) — полуостров на северо-востоке Греции, на северном побережье Эгейского моря. Административно является основной частью периферийной единицы Халкидики в периферии Центральная Македония, происходит от имени крупного греческого города Халкиды, основавшего в этой местности колонию в начале X века до н. э.

