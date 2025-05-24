Индийский акцент: почему русский язык в Гоа вызвал гнев местных жителей?

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Солнечный Морджим, раскинувшийся на побережье Гоа, оказался в эпицентре неожиданного спора. Этот курорт, давно облюбованный российскими туристами и получивший прозвище "Маленькая Россия", столкнулся с протестом местных жителей, недовольных повсеместным использованием русского языка в оформлении магазинов и заведений.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikhilb239, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж Морджим

Вопрос о демонтаже вывесок, написанных кириллицей, вынес на повестку дня сельский совет. Власти пообещали принять меры, оставив право на размещение информации только на английском, хинди и маратхи — языках, понятных большинству населения.

Несмотря на то что россияне составляют значительную часть туристического потока в Гоа, их присутствие не всегда вызывает восторг. В прошлом звучали обвинения в адрес российских граждан, что лишь подливало масла в огонь.

Местные власти, признавая необходимость удобства для туристов, призывают предпринимателей использовать государственные языки. Пока кириллица запрещена на уличных вывесках, её использование внутри помещений остаётся допустимым.

Таким образом "Маленькая Россия" в Гоа оказалась на перепутье, пытаясь найти компромисс между потребностями туристического бизнеса и сохранением самобытности региона. Поиск этого баланса продолжается, а Морджим живёт в атмосфере диалога и одновременно скрытого напряжения.

Уточнения

Мо́рджим (Morjim) — курортная деревня в индийском штате Гоа, талука Пернем.

