Безопасное путешествие с собакой: авто, поезд или самолёт

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие с собакой требует внимательной подготовки и продуманного подхода. Важно заранее изучить правила въезда и пребывания с животными в выбранной стране — в некоторых регионах они могут быть очень строгими.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хозяин с собакой на морском пляже

Хотя большинство европейских стран допускает размещение с питомцами, в отдельных местах, таких как пляжи или природные зоны, могут действовать ограничения.

Особенно важно учитывать климат: жара опасна для некоторых пород, поэтому в поездку нужно взять аптечку, лекарства и средства от укачивания. Также требуется европейский паспорт животного и, при необходимости, страховка.

Перед дорогой обязательно посетите ветеринара: он подскажет, какие прививки нужно сделать, и даст советы по адаптации. Намордник и поводок — обязательны в любой поездке.

Автомобиль — один из самых удобных способов передвижения с собакой. Он даёт возможность делать остановки каждые 90 минут. Во время движения собака должна быть надёжно зафиксирована. Лучше путешествовать в начале недели, избегая срединных и выходных дней, а также час-пик. Если позволяет состояние, рассмотрите ночную поездку.

Если вы арендуете авто, заранее предупредите об этом прокатную компанию. При перевозке на пароме уточните все условия. В самолёте допускаются только животные весом до 8 кг в салоне, остальные — в грузовом отсеке. При этом многие авиакомпании не перевозят бойцовых собак. Экзотические направления не подойдут для отдыха с питомцами — это может быть стрессом для них.

В поездах маленькие собаки могут ехать бесплатно в переноске. За крупных собак взимается половина билета, при этом они должны быть в наморднике и на поводке.

Перед отъездом проверьте: документы, прививки, GPS-метка, сухой и влажный корм, игрушки, миски, контакт ветеринара и адрес места отдыха.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

