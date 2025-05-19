Вагон-ресторан в поезде СССР: как это было

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Вагон-ресторан (он же "ресторанка") — это не просто место, где можно было поесть.

Фото: commons.wikimedia.org by Иван Абатуров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вагон-ресторан ретро-поезда Екатеринбург -Верхняя Пышма 26 сентября 2020 года

Это был настоящий центр "социальной жизни" в поезде: здесь встречались незнакомцы, обсуждали политику, играли в домино и, конечно, ели борщ с хлебом.

Устройство и интерьер

Вагон был разделён на 2 основные части: — кухонный отсек с плитами, холодильниками и кладовками — Обеденный зал с 8-12 столиками на 2-4 человека

Интерьер — деревянные панели, скатерти, шторки на окнах, иногда — вазы с искусственными цветами

Стулья часто были прикручены к полу, а столы — с бортиками, чтобы посуда не падала при торможении

Освещение — тёплое, ламповое, создающее почти домашнюю атмосферу

Персонал

Штат вагон-ресторана: — шеф-повар и 1-2 повара — официантки (вежливые, но строгие) — мойщица посуды — проводник, отвечающий за хозяйственную часть. Персонал часто был опытным, с кулинарным образованием, особенно на престижных поездах типа "Россия" или "Красная стрела".

Меню

Меню варьировалось в зависимости от маршрута, но основные блюда были примерно такими:

Первые блюда: — Борщ со сметаной — Рассольник — Куриный бульон с яйцом и зеленью.

Вторые блюда: — Котлета с пюре — Жаркое по-домашнему — Макароны с тушёнкой — Рыба жареная или в кляре.

Салаты: — Винегрет — "Оливье" — Капустный салат с морковью.

Десерты: — Пирожки — Блины — Компот из сухофруктов — Чай в стакане с подстаканником, сахаром и лимоном.

Цены: умеренные, но всё же выше, чем в обычной столовой. Бюджетный обед обходился в 2-3 рубля.

Атмосфера

В вагон-ресторане курили (в 1970-80-х — свободно), а позже — только в специально отведённой части. Часто играла музыка из радиоприёмника или магнитофона.

Здесь отмечали дни рождения, знакомились, иногда спорили, иногда мирились.

Некоторые пассажиры заходили просто "посидеть у окна" с чаем.

Вагон-ресторан в поезде СССР был чем-то большим, чем просто столовая на рельсах. Это был символ уюта и настоящей дороги — неспешной, ароматной, душевной. Даже если ты ехал один, именно здесь можно было почувствовать, что ты — часть большого пути.