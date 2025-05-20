Эти 5 мест во Флоренции заставят ваше сердце биться чаще — особенно на закате

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда речь заходит о романтических городах, Флоренция неизменно оказывается на первых позициях. Здесь каждый камень дышит историей, а каждая улица приглашает к прогулке вдвоем. Это не просто город — это декорации для вашей истории любви.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Wittwer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Площадь Микеланджело

Закат над Арно — момент, который стоит запомнить

Когда солнце садится за горизонт и освещает Понте Веккьо золотыми бликами, Флоренция раскрывает своё сердце. Лучшее место, чтобы насладиться этим видом, — один из отелей Lungarno Collection. Их окна открываются прямо на реку Арно — идеально для признаний в любви или предложения руки и сердца. А после — тишина, уют и комфорт в роскошных номерах.

Панорама с площади Микеланджело

Если вы хотите, чтобы город раскинулся у ваших ног, поднимитесь на площадь Микеланджело. Здесь, под взглядом копии Давида, открывается потрясающий вид на центр Флоренции, реку и величественный купол Брунеллески. Этот момент вы точно захотите сохранить в памяти.

Следы великой любви: Данте и Беатриче

В самом сердце города, в церкви Санта-Маргерита-деи-Черки, вы найдёте мемориальную доску, посвящённую Беатриче — женщине, вдохновившей Данте на бессмертные строки. Влюблённые оставляют здесь записки и клятвы, веря в силу чувств, переживающих века.

Исторический центр — прогулка среди чудес

Пройдитесь вдвоем по узким улочкам, загляните на площадь Дуомо, восхититесь Палаццо Веккьо и ощутите дух эпохи Возрождения. Обязательно загляните в сады Боболи и на Виллу Бардини — романтика здесь в каждом шаге. А если хочется искусства — галерея Уффици ждёт вас.

Финальный аккорд — ужин с видом на Понте Веккьо

Завершите день в ресторане Borgo San Jacopo — мишленовская кухня, мерцание свечей, вид на Понте Веккьо. Всё это складывается в идеальный вечер для двоих.

Уточнения

Понте-Веккьо (итал. Ponte Vecchio, Старый мост) — мост во Флоренции, расположенный в самом узком месте реки Арно, почти напротив галереи Уффици.



Микела́нджело Буонарро́ти, также Микельаньоло, Микельанджело; полное имя Микела́нджело ди Лодови́ко ди Леона́рдо ди Буонарро́ти Симо́ни (итал. Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti Simoni; 6 марта 1475 г., Капрезе, Флорентийская республика — 18 февраля 1564 г., Рим) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт и мыслитель.

