Подготовка к отдыху на природе — как и где отлично провести время, без лишней суеты

Когда хочется сбежать от городской суеты, многие направляются в лес, к реке или на дачу. Но чтобы отдых действительно удался, важно заранее всё продумать.
Список необходимого зависит от формата поездки, но есть универсальные вещи:
Вот лишь несколько популярных мест:
Завидово — один из самых чистых уголков природы.
Кусково — усадьба и парк с историей.
Серебряный бор — сосны, пляжи, экотропы.
Плещеево озеро — идеальное место для рыбалки и прогулок.
"Не стоит прыгать в воду с обрывов или купаться в незнакомых местах", — напоминает Юлия Ефимова из МЧС.
"Костёр должен быть тщательно затушен водой и засыпан землёй", — добавляет Владимир Рутковский.
Будьте внимательны у воды, особенно если рядом дети. Не разводите костры в опасных местах. Перед отъездом — обязательно затушите угли.
О́тдых — процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.
Пала́тка (уменьш.-ласкат., от рус. палата, от лат. palatium — "дворец") — временное жилище из ткани, быстро возводимая сборно-разборная конструкция, предназначенная для защиты от неблагоприятных погодных условий (снега, дождя, ветра, солнца) и временного проживания людей, хозяйственных нужд, а также складирования различных материалов (имущества, аппаратуры) в полевых условиях.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.