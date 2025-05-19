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Обед под стук колёс. Дневное меню советского вагона-ресторана

2:38
Туризм

Поездка на поезде в Советском Союзе часто длилась несколько суток, особенно на маршрутах вроде Москва — Владивосток или Ленинград — Ташкент.

Вагон-ресторан
Фото: commons.wikimedia.org by Kytushka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вагон-ресторан

И если с собой брали яйца, огурцы, курицу и чай, то настоящий "ресторан на колёсах" — вагон-ресторан — был местом, где можно было полноценно поесть: горячие блюда, супы, пирожки и компот.

Ниже — пример типового меню вагона-ресторана на один день в 1970–1980-х годах.

Меню советского вагона-ресторана (на день)

Завтрак (с 7:00 до 10:00)

  • Яичница с колбасой — 1,20 руб
  • Каша овсяная / манная с маслом — 0,50 руб
  • Булочка с маслом и сыром — 0,35 руб
  • Чай с лимоном — 0,10 руб
  • Компот из сухофруктов — 0,20 руб.

Обед (с 12:00 до 15:00)

  • Борщ со сметаной — 0,60 руб
  • Рассольник — 0,55 руб
  • Котлета по-домашнему с картофельным пюре — 1,50 руб
  • Рыба жареная с гарниром — 1,70 руб
  • Салат: винегрет или капуста с морковью — 0,30 руб
  • Хлеб — 0,02 руб/ломтик
  • Чай — 0,10 руб
  • Кисель или компот — 0,25 руб.

Ужин (с 18:00 до 21:00)

  • Жаркое по-домашнему — 1,60 руб
  • Макароны с тушёнкой — 1,20 руб
  • Блины со сметаной/повидлом — 0,80 руб
  • Пирожок с картошкой или капустой — 0,25 руб
  • Печенье или зефир — 0,30 руб
  • Чай или кофе — 0,10-0,15 руб.

Дополнительно

  • Минеральная вода "Боржоми" — 0,50 руб
  • Шоколад "Аленка" — 0,60 руб
  • Пиво (в поздние годы) — 0,80 руб.

Алкоголь — как правило, не продавался открыто.

Вагон-ресторан советского поезда — это не просто столовая. Это культурное явление: с запахом борща, чайником на кипятильнике и тёплой атмосферой.

Люди приходили сюда не только есть, но и общаться, смотреть в окно, переживать дорогу вместе. Простое, сытное и доступное меню помогало скрасить даже самую долгую поездку.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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