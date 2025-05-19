Обед под стук колёс. Дневное меню советского вагона-ресторана

Поездка на поезде в Советском Союзе часто длилась несколько суток, особенно на маршрутах вроде Москва — Владивосток или Ленинград — Ташкент.
И если с собой брали яйца, огурцы, курицу и чай, то настоящий "ресторан на колёсах" — вагон-ресторан — был местом, где можно было полноценно поесть: горячие блюда, супы, пирожки и компот.
Ниже — пример типового меню вагона-ресторана на один день в 1970–1980-х годах.
Завтрак (с 7:00 до 10:00)
Обед (с 12:00 до 15:00)
Ужин (с 18:00 до 21:00)
Дополнительно
Алкоголь — как правило, не продавался открыто.
Вагон-ресторан советского поезда — это не просто столовая. Это культурное явление: с запахом борща, чайником на кипятильнике и тёплой атмосферой.
Люди приходили сюда не только есть, но и общаться, смотреть в окно, переживать дорогу вместе. Простое, сытное и доступное меню помогало скрасить даже самую долгую поездку.
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