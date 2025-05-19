Варанаси — древний город, который покорит ваше сердце

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Путешественник Саймон Рив называет Варанаси одним из самых ярких мест в своей жизни.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова индийцы

Это древнейший город на Земле, расположенный на берегу Ганга — река, храмы, ритуалы и уличная еда создают уникальную атмосферу.

Городу более 3000 лет, он старше Вавилона. Место паломничества, где можно испытать шок и благоговение одновременно. Хочешь — ныряй с головой в хаос, хочешь — смотри со стороны. Впечатления останутся на всю жизнь.

Лучшее — гестхаусы у реки, например, Ganpati. Простые, но колоритные, с яркими стенами, которые "оживляют". Хотя и отель Taj — отличный вариант.

Любимое блюдо — масала доса на завтрак. В один из визитов Риву подали простое, но пряное карри в "отеле смерти", где люди ожидают своей последней минуты, чтобы умереть в Варанаси и достичь мокши. Атмосфера — не мрачная, а умиротворяющая.

Рассвет на лодке по Гангу — настоящий ритуал. Туман, запахи, пробуждение города — незабываемо. А потом — уличная еда, храмы, разговоры с местными и мистика на каждом шагу.

Утренний сплав по Гангу, обед у уличных торговцев, прогулки по гхатам и храмам. Место, где незнакомцы ведут глубокие беседы — город, который заставляет задуматься.

Что привезти? Индийские ткани, особенно из магазинов вроде Anokhi — красота и память в одном.

Обязательно берите гида — он откроет перед вами другой уровень восприятия Индии. А ещё лучше — пройти путь вдоль Ганга от истока до Варанаси.

Что взять с собой? Чайные пакетики, флапджеки, антисептик, путеводитель и… лен. Да, натуральные ткани — это всё, особенно в жарком и консервативном Варанаси.

Уточнения

Ритуа́л — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо.

