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Исландия: секрет счастья в суровых условиях — чем удивит эта страна

2:00
Туризм

Несмотря на суровый климат, Исландия — одна из самых счастливых стран мира.

домики
Фото: Пресс-служба курорта
домики

Кевин Макклауд делится впечатлениями о путешествии в её северные земли, где даже поездка в ресторан превращается в приключение.

Любимое место — Акурейри, крошечный городок в северной Исландии. Он словно застрял в 1940-х — атмосферный, отдалённый, будто из другого времени.

Поездка туда зимой — испытание: дороги могут быть перекрыты, нужен полноприводный автомобиль. Но путь сам по себе — уже цель.

Жилье — деревянные дома Sunnuhlid: минимализм, ветер качает стены, но это идеальный укромный уголок. В отличие от южных дорогих отелей — максимально близко к природе, как кемпинг, но без риска замерзнуть.

Любимая еда: свежайшие морепродукты в гавани Хусавика или домашняя еда в гестхаусе Стиккисхоульмюра — ягнятина, хлеб, овощи, всё выращено и приготовлено хозяевами.

За 24 часа он бы проехал 6 часов ради вкусного обеда и архитектурного шедевра — футуристической церкви в Стиккисхоульмюре, напоминающей кость кита.

Незабываемое зрелище — водопад Годафосс. Огромная водная чаша, шум, высота — захватывает дух.

Развлечения — домашние: монтаж видео, разговоры у окна. Но и китов успели увидеть, а в подарок — исландские варежки и свитер ручной вязки.

Главная красота — не земля, а небо: облака, северное сияние, динамика атмосферы, будто само небо живое.

Совет по здоровью: не нужны спа — после прогулки по сугробам в человеческий рост достаточно горячего душа. Но можно и в геотермальный тоннель — внутри +40°C, потом — в снег и снова под горячий источник, вытекающий прямо в фьорд.

Философия: жить там не хочется — но возвращаться хочется снова и снова.

Уточнения

Исла́ндия — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании). На севере и северо-востоке омывается Северным Ледовитым океаном. Территория государства состоит из одноимённого острова площадью 103 тыс. км² и небольших островков около него. Самая редконаселённая страна в Европе.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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