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Где остановиться, поесть и что можно посмотреть в Берлине

2:10
Туризм

Берлин — город искусства, андеграунда и бесконечного драйва. По прибытии окунитесь в бурлящую атмосферу немецкой столицы.

Бундестаг
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бундестаг

Где можно остановиться

  •  Hotel Orania (Кройцберг) — элегантная тишина в арт-нуво интерьерах и концерты по вечерам.
  • Hotel Telegraphenamt — роскошный отель в здании бывшей почты с японской кухней.
  • Hotel de Rome — шик в старинном банке с подземным спа.
  • Hotel Zoo — гламур в духе Голливуда и вид с крыши.
  • Chateau Royal — бутик-отель с арт-коллекцией в каждом номере и отличным баром.
  • Gorki Apartments — стильные апартаменты в Митте с выходом на крышу.

Где поесть

  • Ora — ресторан в аптеке XIX века с сезонным меню.
  • Rutz — 3-звездочный Michelin-ресторан с новой немецкой кухней.
  • Buya Ramen — уютная рамен-столовая для восстановления сил.
  • Kin Dee — домашняя тайская кухня от шефа Dalad Kambhu.
  • Mrs Robinson's — азиатские деликатесы и локальные продукты.

Кофе и бранч

  • Silo — австралийский кофе и топ-бранч.
  • House of Small Wonder — небольшое all day cafe с азиатским уклоном.
  • The Barn — кофейная классика Берлина.
  • Companion — культовая кофейня в Voo Store.
  • Concierge — мини-кофейня с характером.
  •  Bonanza — первая волна кофейной культуры Берлина.

Что посмотреть

  • Остров музеев — жемчужины истории на одном полуострове.
  • Hamburger Bahnhof — современное искусство в бывшем вокзале.
  • Helmut Newton Foundation — выставки культового фотографа.
  • König Galerie — брутальная галерея с актуальным искусством.
  • Vabali — балийский спа в центре города.
  • Markthalle Neun — фудмаркет с уличной едой и Naschmarkt.
  • Еврейский музей — тяжелая, но важная часть истории.
  • Озера Бранденбурга — место летнего отдыха берлинцев.
  • East Side Gallery — стена как живое полотно истории.

Уточнения

Бранч (англ. brunch, от англ. breakfast — «завтрак» и англ. lunch — «обед») — приём пищи поздним утром, между завтраком и обедом, в выходные дни, комбинирующий их и имеющий чётко очерченный набор блюд.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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