Где остановиться, поесть и что можно посмотреть в Берлине

Берлин — город искусства, андеграунда и бесконечного драйва. По прибытии окунитесь в бурлящую атмосферу немецкой столицы.
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бундестаг
Где можно остановиться
Hotel Orania (Кройцберг) — элегантная тишина в арт-нуво интерьерах и концерты по вечерам.
Hotel Telegraphenamt — роскошный отель в здании бывшей почты с японской кухней.
Hotel de Rome — шик в старинном банке с подземным спа.
Hotel Zoo — гламур в духе Голливуда и вид с крыши.
Chateau Royal — бутик-отель с арт-коллекцией в каждом номере и отличным баром.
Gorki Apartments — стильные апартаменты в Митте с выходом на крышу.
Где поесть
Ora — ресторан в аптеке XIX века с сезонным меню.
Rutz — 3-звездочный Michelin-ресторан с новой немецкой кухней.
Buya Ramen — уютная рамен-столовая для восстановления сил.
Kin Dee — домашняя тайская кухня от шефа Dalad Kambhu.
Mrs Robinson's — азиатские деликатесы и локальные продукты.
Кофе и бранч
Silo — австралийский кофе и топ-бранч.
House of Small Wonder — небольшое all day cafe с азиатским уклоном.
The Barn — кофейная классика Берлина.
Companion — культовая кофейня в Voo Store.
Concierge — мини-кофейня с характером.
Bonanza — первая волна кофейной культуры Берлина.
Что посмотреть
Остров музеев — жемчужины истории на одном полуострове.
Hamburger Bahnhof — современное искусство в бывшем вокзале.
Helmut Newton Foundation — выставки культового фотографа.
König Galerie — брутальная галерея с актуальным искусством.
Vabali — балийский спа в центре города.
Markthalle Neun — фудмаркет с уличной едой и Naschmarkt.
Еврейский музей — тяжелая, но важная часть истории.
Озера Бранденбурга — место летнего отдыха берлинцев.
East Side Gallery — стена как живое полотно истории.
Уточнения
Бранч (англ. brunch, от англ. breakfast — «завтрак» и англ. lunch — «обед») — приём пищи поздним утром, между завтраком и обедом, в выходные дни, комбинирующий их и имеющий чётко очерченный набор блюд.