Где остановиться, поесть и что можно посмотреть в Берлине

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Берлин — город искусства, андеграунда и бесконечного драйва. По прибытии окунитесь в бурлящую атмосферу немецкой столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бундестаг

Где можно остановиться

Hotel Orania (Кройцберг) — элегантная тишина в арт-нуво интерьерах и концерты по вечерам.

Hotel Telegraphenamt — роскошный отель в здании бывшей почты с японской кухней.

Hotel de Rome — шик в старинном банке с подземным спа.

Hotel Zoo — гламур в духе Голливуда и вид с крыши.

Chateau Royal — бутик-отель с арт-коллекцией в каждом номере и отличным баром.

Gorki Apartments — стильные апартаменты в Митте с выходом на крышу.

Где поесть

Ora — ресторан в аптеке XIX века с сезонным меню.

Rutz — 3-звездочный Michelin-ресторан с новой немецкой кухней.

Buya Ramen — уютная рамен-столовая для восстановления сил.

Kin Dee — домашняя тайская кухня от шефа Dalad Kambhu.

Mrs Robinson's — азиатские деликатесы и локальные продукты.

Кофе и бранч

Silo — австралийский кофе и топ-бранч.

House of Small Wonder — небольшое all day cafe с азиатским уклоном.

The Barn — кофейная классика Берлина.

Companion — культовая кофейня в Voo Store.

Concierge — мини-кофейня с характером.

Bonanza — первая волна кофейной культуры Берлина.

Что посмотреть

Остров музеев — жемчужины истории на одном полуострове.

Hamburger Bahnhof — современное искусство в бывшем вокзале.

Helmut Newton Foundation — выставки культового фотографа.

König Galerie — брутальная галерея с актуальным искусством.

Vabali — балийский спа в центре города.

Markthalle Neun — фудмаркет с уличной едой и Naschmarkt.

Еврейский музей — тяжелая, но важная часть истории.

Озера Бранденбурга — место летнего отдыха берлинцев.

East Side Gallery — стена как живое полотно истории.

Уточнения

Бранч (англ. brunch, от англ. breakfast — «завтрак» и англ. lunch — «обед») — приём пищи поздним утром, между завтраком и обедом, в выходные дни, комбинирующий их и имеющий чётко очерченный набор блюд.

