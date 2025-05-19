Италия душит дизель: города с 30 000 жителей под замком для старых авто

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С 1 октября 2025 года туристов, планирующих поездку в Италию на старом дизельном автомобиле, ждут серьёзные ограничения.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Дизель

Четыре северных региона страны — Пьемонт, Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето — вводят запрет на движение автомобилей, соответствующих стандарту Евро-5.

Это решение связано с ухудшающимся качеством воздуха, особенно в зимние месяцы, когда в долине реки По концентрация вредных частиц превышает допустимые нормы.

Что именно запрещается?

Начиная с октября, Евро-5 дизельные авто не смогут въезжать в города с населением от 30 000 человек. Местные власти реализуют обновлённый план по улучшению экологической обстановки. Ранее планировали внедрить запреты ещё в 2023 году, но сроки были сдвинуты.

График ограничений по регионам:

Пьемонт - с 1 октября 2025 по 15 апреля 2026 года (и каждый год с сентября по апрель), запрет действует по будням с 8:30 до 18:30.

Ломбардия - постоянный запрет с 1 октября, ежедневно с 7:30 до 19:30.

Эмилия-Романья - по будням с 8:30 до 18:30.

Венето - полное круглосуточное ограничение без исключений.

Что будет за нарушение?

Нарушители получат штраф от 168 евро. Повторные случаи могут привести к запрету на вождение на месяц. Несмотря на отсутствие единой экологической маркировки, штрафы легко взыскиваются, в том числе за пределами Италии, например, в Германии.

Эти меры направлены на борьбу с загрязнением воздуха в густонаселённой и индустриальной северной части страны. Если вы планируете поездку по Италии в 2025 году — проверьте экологический класс автомобиля заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

