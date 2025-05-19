Секретный остров в Тихом океане, где можно найти "чёрное золото"

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете направление, которое кричит "Я в жизни чего-то добился", — добро пожаловать на Французскую Полинезию. Да-да, тот самый архипелаг, где на Бора-Бора отдыхают знаменитости, а обычные смертные мечтают хотя бы раз оказаться. Но в стороне от блеска Бора-Бора есть ещё кое-что особенное — остров Тахаа.

Фото: Wikimedia Commons by dronepicr is licensed under Public domain Французская Полинезия, коралловый риф

Остров ароматов и легенд

Тахаа, всего в 15 милях от Бора-Бора, известна как "Ванильный остров". 80% всей полинезийской ванили производится именно здесь, и аромат буквально витает в воздухе.

По легенде, остров когда-то был разделён священным угрём, в который вселился дух принцессы. Мистика чувствуется в каждой кокосовой пальме и банановой грозди на фоне коралловых рифов.

Добраться не так сложно, как кажется

Путь на Тахаа проходит через остров Раиатеа — оттуда до места назначения вас довезёт лодка за 20-35 минут.

Обязательно берите с собой наличные: на некоторых моту (маленьких островках) банкоматов нет.

Подводный рай — коралловый сад

Главная жемчужина Тахаа — коралловый сад между Моту-Таутау и главным островом. Это природный канал с разноцветными кораллами и морскими обитателями: рыбы-бабочки, гигантские моллюски, голубые ангелы и, конечно, Немо.

Чтобы добраться до места, можно арендовать лодку. А для лёгкого доступа лучше остановиться на Моту-Таутау.

Лагунное сафари и сапборд по тихим волнам

С западной стороны — Моту-Таутау с открытками красивыми пляжами. На востоке — Моту-Махеа, идеальное место для сапсерфинга.

Хотите больше экшена? Отель Le Taha'a Island Resort & Spa организует сафари: вы поплаваете с акулами и скатами.

Как выращивают чёрное золото

Экскурсия на ванильную ферму La Vallée de la Vanille даст понять, почему ваниль — это не просто аромат, а настоящее искусство.

Здесь показывают весь процесс — от ручного опыления до сушки стручков. В магазине Vanilla Prod можно купить органические сувениры: мёд, экстракты, масла.

А ещё здесь выращивают жемчуг

На ферме Яорана вы узнаете, как появляются драгоценные жемчужины, и сможете увидеть редкие цвета.

Даже если украшения покажутся дорогими, сама прогулка по ферме — уже удовольствие.

Уточнения

Францу́зская Полине́зия (фр. Polynésie française, таит. Pōrīnetia farāni) — заморское сообщество и составная часть Франции, расположенная в центре южной части Тихого океана. Местные органы власти — совет министров и территориальная ассамблея.

