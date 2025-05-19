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Пляжный отдых без стресса: как не остаться без телефона, кошелька и настроения

2:08
Туризм

Солнце светит, море зовёт — вы идёте на пляж, чтобы расслабиться и забыть о заботах. Но расслабляться нужно с умом: даже на райском побережье вас может ждать неприятный сюрприз. Один момент — и ваш кошелёк, сумка или наушники бесследно исчезают, пока вы беззаботно плещетесь в воде. К счастью, существует несколько хитрых и доступных способов защитить свои вещи от кражи и провести день у моря спокойно.

Девушка загорает на пляже
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка загорает на пляже

Пляж — пляжу рознь

Безопасность начинается с выбора места. Лучше отправиться туда, где есть спасатели или охрана — такие пляжи воры предпочитают избегать.

Изучите отзывы, загляните на местные форумы. Уединённые уголки выглядят романтично, но вот свидетелей там — увы, нет.

Семейные пляжи — хороший ориентир: туда не поведут детей, если место сомнительное. А ещё не задерживайтесь до темноты — сумерки облегчают работу не только фотографам, но и карманникам.

Шпионские штучки

Современные технологии — ваши союзники. Например трекеры можно спрятать в потайной карман или даже под старые очки.

Если вещи украдут, вы хотя бы сможете их отследить. А если хочется надёжнее — оставьте дорогую технику дома и возьмите что-нибудь попроще. Меньше ценностей — меньше риска.

Маскировка и ловкость рук

Пластиковая банка из-под крема, пачка подгузников, полотенце с потайным карманом — всё это может спасти ваши вещи.

Чем более "обычно" выглядит ваша заначка, тем меньше интереса к ней у воришек. Или заведите переносной сейф — такой не унесут без шума.

Люди — лучшая защита

На пляже безопаснее быть не в одиночестве. Если идёте не один — дежурьте по очереди. Если один — договоритесь с соседями. Простая фраза "Присмотрите за вещами на пару минут?" способна творить чудеса.

"Они хотят что-то на виду. Они хотят схватить это и уйти", — говорит капитан полиции Стивен Энг.

Уточнения

Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях. Охватывает посягательство на любую форму собственности. Юридически отлично от таких схожих видов хищений, как: грабёж, разбой, мошенничество, растрата.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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