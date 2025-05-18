Номер мечты с бонусом: этот безобидный предмет в номере — настоящий инкубатор микробов

Есть что-то магическое в первом шаге в гостиничный номер: запах чистоты, белоснежное бельё, сверкающая ванна и модный кофе-машина на столе. Но это — только на первый взгляд. Пока вы любуетесь интерьером и кладёте вещи на кровать, десятки миллионов бактерий уже на ваших пальцах. Особенно, если вы только что коснулись дверной ручки.
Гостиничные номера — настоящие убежища для микробов. Даже в отелях с солидным ценником уборке каждого номера отводится максимум полчаса.
Горничные спешат, губки и тряпки переходят из номера в номер, а некоторые поверхности не видели дезинфекции неделями. Результат — масса "горячих точек", от которых хочется держаться подальше.
Перед заселением сделайте пару фото: чемодана, номера, кофеварки. Протрите выключатели, пульт, стол. И — не пейте из отельных стаканов, даже если они блестят.
Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?