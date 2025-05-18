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Номер мечты с бонусом: этот безобидный предмет в номере — настоящий инкубатор микробов

2:22
Туризм

Есть что-то магическое в первом шаге в гостиничный номер: запах чистоты, белоснежное бельё, сверкающая ванна и модный кофе-машина на столе. Но это — только на первый взгляд. Пока вы любуетесь интерьером и кладёте вещи на кровать, десятки миллионов бактерий уже на ваших пальцах. Особенно, если вы только что коснулись дверной ручки.

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

Что вы трогаете первым — и зря

Гостиничные номера — настоящие убежища для микробов. Даже в отелях с солидным ценником уборке каждого номера отводится максимум полчаса.

Горничные спешат, губки и тряпки переходят из номера в номер, а некоторые поверхности не видели дезинфекции неделями. Результат — масса "горячих точек", от которых хочется держаться подальше.

Что трогать нельзя даже взглядом

  • Пульты от телевизора. Любимец бактерий №1. Между кнопками — целые микроколонии, и ни одна салфетка не спасёт. Берите с собой пакет и управляйте пультом через него.
  • Смесители и краны. В них может обитать до 30 миллионов бактерий — и это не преувеличение. Влажность, остатки пасты, грязные руки и налёт — взрывоопасная смесь.
  • Одеяла и подушки. Их стирают редко. Очень редко. Поэтому первым делом — снять и отложить. И не думать о том, кто был на них до вас.
  • Стаканы. Особенно в ванной, особенно если они рядом с унитазом. Каждое смывание — мини-взрыв бактерий.
  • Занавески и душевые лейки. Там плесень, грибок и всё, что прячется от глаз. Если вы брезгливы — душ лучше принять в тапочках и с закрытыми глазами.

Что (вроде бы) чисто

  • Ручки унитаза и дверей в ванную. Парадоксально, но именно они часто дезинфицируются. Всё потому, что о них думают в первую очередь.
  • Изголовья кроватей. Если они не обтянуты тканью — шанс на чистоту выше. Тканевые версии же — любимое место клопов.

Перед заселением сделайте пару фото: чемодана, номера, кофеварки. Протрите выключатели, пульт, стол. И — не пейте из отельных стаканов, даже если они блестят.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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